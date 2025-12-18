La finzione supera la realtà: quanto costa vivere come Emily in Paris nella realtà

Se sognate di vivere come Emily in Paris, sappiate che il suo tenore è insostenibile: ecco quanto costa veramente la sua routine quotidiana.

Emily in Paris, serie tv Netflix di successo, continua a riscuotere consensi e molti sognano di vestire i panni della protagonista. Ma, nella realtà, è davvero possibile vivere come la Marketing Executive dell’agenzia pubblicitaria di Parigi? La risposta, ve lo anticipiamo, vi deluderà.

Quanto costa vivere come Emily in Paris nella realtà?

La serie tv Emily in Paris è arrivata alla quinta stagione, dettaglio che ben rappresenta il successo della produzione in onda su Netflix. A essere onesti, fin dal primissimo capitolo era facile immaginare che potesse fare breccia nel cuore dei telespettatori: come si può non amare e non invidiare la vita patinata della Marketing Executive? Eppure, sappiate che nella realtà è pressoché impossibile vivere come lei.

Secondo uno studio condiviso dal DailyMail, il suo stile di vita non è sostenibile, specialmente per una figura professionale come quella di Emily. Il motivo è presto detto: il suo stipendio non le garantirebbe un tenore glamour come il suo, abiti griffati compresi. Partiamo proprio dalla paga. La protagonista della serie tv fa la Marketing Executive in un’agenzia pubblicitaria di Parigi, mansione per la quale guadagnerebbe circa 42.000 euro l’anno.

Emily vive in un bilocale a Place de l’Estrapade, nel 5° arrondissement, che solo di affitto le costerebbe circa 30.000 euro all’anno. A questa cifra bisogna aggiungere le utenze annuali, di almeno 2.000 euro.

Ecco il trailer di Emily in Paris 5:

La vita di Emily in Paris è “fake”

I conti in tasca a Emily in Paris non sono finiti qui. Appurato che solo di affitto e utenze spenderebbe almeno 32.000 euro, dal suo stipendio annuale avanzerebbero 10mila euro. Con questa cifra, la nostra eroina dovrebbe essere in grado di pagarsi: pasti fuori (nel suo caso quotidiani, tra pranzi, cene e aperitivi) per una spesa media di circa 2.780 euro e i vari taxi, drink e caffè per un totale di 3.840 euro all’anno.

A tutto ciò bisogna aggiungere lo shopping, fatto per lo più in negozi extra lusso. Il suo guardaroba, tra capi Chanel, Hermès e Valentino, vale più di 65mila euro. Insomma, altro che Marketing Executive: per avere questo tenore di vita dovrebbe svolgere un’altra professione. Un ultimo appunto è d’obbligo. La situazione non cambierebbe neanche se vivesse a Roma, come accade nella quarta stagione, visto che il suo stipendio scenderebbe a 34.500 euro e le spese resterebbero pressoché identiche a quelle parigine.

In conclusione, se sognate di vivere come Emily in Paris potete anche riuscire nel vostro intento, ma dovreste scegliere un altro lavoro, molto, molto più remunerativo.