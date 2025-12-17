Flavio Briatore parla del rapporto con Elisabetta Gregoraci dopo la separazione, del legame con il figlio Nathan e rivela qual è oggi il suo più grande sogno.

Quando una storia finisce, spesso resta spazio per domande, supposizioni e nostalgie. Nel caso di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, però, il tempo sembra aver costruito qualcosa di diverso: un equilibrio solido, fatto di rispetto, affetto e un legame che va oltre il matrimonio. Nelle ultime ore, alcune dichiarazioni dell’imprenditore hanno riacceso l’attenzione su un rapporto che continua a incuriosire il pubblico, tra ricordi, nuovi progetti e un sentimento che oggi ha un solo centro. Le sue parole raccontano una fase della vita più matura e consapevole, ma lasciano intravedere anche un desiderio profondo, custodito da anni.

Un legame che va oltre la separazione

Era il 2017 quando Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno firmato l’accordo di separazione, mettendo fine a un matrimonio durato undici anni. Da allora, però, il loro rapporto non si è mai trasformato in distanza o conflitto. Al contrario, entrambi hanno spesso sottolineato come l’affetto e la stima reciproca siano rimasti intatti, soprattutto grazie all’amore condiviso per il figlio Nathan Falco, che oggi ha 15 anni.

Nel tempo, non sono mancati i rumors su un possibile ritorno di fiamma, alimentati da apparizioni pubbliche e parole affettuose. Voci che, puntualmente, sono state smentite da entrambi. Anche questa volta, Briatore chiarisce il quadro, spiegando che nella sua vita l’amore ha una forma ben precisa e un nome solo. L’imprenditore racconta una quotidianità frenetica, in cui lo spazio per le relazioni sentimentali è ridotto al minimo.

Le parole di Flavio Briatore e il sogno più grande

È nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, in occasione dell’apertura del suo nuovo ristorante di lusso a Dubai, Lion in the Sun, che Flavio Briatore apre davvero il cuore. Parlando del figlio Nathan, non lascia spazio a dubbi: “Mio figlio è sul podio, per adesso c’è un podio solo con il primo posto”.

Subito dopo, arrivano le parole dedicate alla ex moglie: “C’è sempre un bel rapporto con la mamma di mio figlio, stiamo bene insieme tutti e tre. Ma in questo momento è molto difficile avere relazioni quando fai la vita che faccio”.

La rivelazione più intensa arriva però quando Briatore confida quello che definisce il suo sogno più grande. Un desiderio che riguarda ancora una volta Nathan e che guarda al futuro: “Sto bene così, c’è un amore più grande che è mio figlio. Sta crescendo molto bene, sono molto orgoglioso di lui e spero che, appena potrà, venga a lavorare con me. È il mio sogno di una vita”.