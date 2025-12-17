Andrea Delogu beccata a baciare un uomo in strada: ma non è Nikita Perotti, le foto

Dopo le voci nate a Ballando con le Stelle, spuntano nuove foto di Andrea Delogu in compagnia di un uomo misterioso. Il bacio in strada chiarisce la situazione e allontana definitivamente Nikita Perotti.

C’è un dettaglio che, nelle ultime ore, ha riacceso i riflettori sulla vita privata di Andrea Delogu. Dopo settimane di voci, smentite e spiegazioni pubbliche sul suo rapporto con Nikita Perotti, qualcosa sembra aver spostato definitivamente l’attenzione altrove. Un gesto semplice, colto lontano dai riflettori televisivi, ma abbastanza forte da riaprire il racconto su ciò che sta davvero accadendo fuori dalla pista di Ballando con le Stelle. E questa volta, al centro della scena, non c’è la persona che molti avevano indicato come possibile protagonista.

Le parole in tv e la “frecciatina” social

Durante una delle ultime puntate di Ballando con le Stelle, Andrea Delogu era stata determinata nel fare chiarezza sul rapporto con Nikita Perotti, ballerino classe 1998 e suo sparring partner nel programma. “Tra noi non c’è una relazione amorosa”, aveva spiegato in diretta, mettendo un punto fermo a settimane di supposizioni nate anche da una dedica social dello stesso Perotti, che parlava di “famiglia allargata”.

Una precisazione arrivata senza mezzi termini e che aveva fatto parecchio rumore, proprio perché giunta a pochi giorni da quel post tanto commentato. Poco dopo, la conduttrice aveva anche lanciato una battuta che molti hanno letto come una frecciatina ironica: “Ti ho rovinato la piazza?”. Un modo per sdrammatizzare, ma anche per ribadire pubblicamente la sua posizione, separando il legame affettivo e professionale da qualsiasi lettura sentimentale.

Andrea Delogu e Nikita Perotti in un primo piano – www.donnaglamour.it

Andrea Delogu, bacio in strada e l’uomo misterioso

A sostenere ulteriormente la versione di Andrea Delogu sono arrivati ora alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi, che raccontano un’altra storia. Nelle immagini, la conduttrice viene fotografata in strada mentre passeggia e si scambia un bacio con un uomo che non è Nikita Perotti. Un gesto avvenuto sotto la porta di casa, che sembra parlare più di mille dichiarazioni.

mi hanno appena ammazzato la ship sto per morire#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/L95YPPLHtG — las dimas🐆 (@ludvic00) December 16, 2025

Secondo quanto riportato, l’uomo si chiamerebbe Alessandro Marziali. Di lui, al momento, si sa molto poco: il profilo Instagram è privato e la sua vita, sempre stando alla rivista, si dividerebbe “fra Milano, Ponza, Capri, Parigi, Formentera, Zanzibar”. I due sono stati paparazzati insieme in più scatti, sorridenti e complici, mentre camminano e si fermano per quel bacio che ha chiarito definitivamente la situazione.

Nessuno dei diretti interessati ha commentato pubblicamente la vicenda. Andrea Delogu, in questi giorni, è completamente concentrata sulle prove di Ballando con le Stelle in vista della finale in programma sabato 20 dicembre. Ma le immagini parlano chiaro: dopo le parole in tv, è arrivata anche la conferma visiva. E, questa volta, il nome accanto a lei è un altro.