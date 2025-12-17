Le indiscrezioni su Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales si trasformano in uno scoop: le immagini pubblicate riaccendono i rumor su una relazione mai confermata.

Da settimane i nomi di Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales circolano con insistenza tra indiscrezioni, mezze smentite e ricostruzioni mai del tutto confermate. Un susseguirsi di voci che ha alimentato la curiosità del pubblico, tra messaggi privati, inviti mai ufficializzati e una presunta sintonia raccontata solo dai retroscena dei settimanali. Ora però, proprio mentre il racconto sembrava destinato a restare nel limbo dei rumor, un nuovo elemento ha riacceso i riflettori sulla vicenda, facendo cambiare improvvisamente il tono della storia.

Dai sospetti estivi agli scoop di dicembre

I primi rumor risalgono all’estate scorsa, quando si era parlato di una particolare vicinanza tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, il conduttore avrebbe inviato all’attrice spagnola diversi messaggi di sostegno, accompagnati da inviti per cene e aperitivi, che però sarebbero stati sempre declinati. In quella fase, infatti, Rocío era appena uscita dalla lunga relazione con Raoul Bova e continuava a dichiararsi single.

Con l’arrivo dell’inverno, però, il racconto ha cambiato passo. La scorsa settimana Diva e Donna ha parlato apertamente di un amore segreto tra i due, dando per certo un innamoramento che non tutti hanno ritenuto credibile. A mettere in dubbio la versione è stato anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, secondo il quale alcune fonti affidabili gli avrebbero confermato che Rocío continuerebbe a definirsi single. Nel frattempo, la curiosità cresceva e qualcuno attendeva prove più concrete.

Rocio Munoz Morales – www.donnaglamour.it

Notte d’amore tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales: il gossip

La svolta è arrivata proprio con il nuovo numero di Diva e Donna, che ha scelto di aprire con una copertina forte: “Grande esclusiva. Le uniche foto della love story segreta. Notte d’amore a casa di lui. Lei è uscita dal portone in piena notte”. Secondo la ricostruzione del settimanale, Stefano De Martino sarebbe rientrato da solo intorno alle 21:50, mentre Rocío Muñoz Morales sarebbe uscita dallo stesso portone circa quattro ore dopo, nel cuore della notte. Nessuna foto di baci o effusioni, ma una sequenza temporale che ha riacceso con forza i sospetti.

Lo scoop ha rapidamente superato i confini italiani. La notizia è stata ripresa da diversi siti spagnoli e persino da El Mundo, che ha scritto: “Negli ultimi giorni, se non ore, i principali organi di informazione italiani si sono convinti sempre di più che sia solo questione di tempo prima che venga annunciato pubblicamente che Muñoz Morales e De Martino hanno iniziato una relazione”.

Per ora resta il silenzio. Ma dopo queste immagini e le ultime indiscrezioni, l’ipotesi di una storia segreta tra Stefano e Rocío sembra più concreta che mai.