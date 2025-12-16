“Non so se ci tornerei”: quanto costa cenare da Giorgio Locatelli, il video virale di un noto youtuber

Lo youtuber Francesco Zini prova il ristorante di Giorgio Locatelli a Londra: cosa ha mangiato, quanto ha speso e perché potrebbe non tornarci.

Dopo aver svelato i prezzi di Villa Crespi dello chef Cannavacciuolo, Francesco Zini, youtuber molto seguito per i suoi contenuti, ha deciso di documentare un esperienza ad alto livello: la cena nel nuovo ristorante di Giorgio Locatelli a Londra, situato nella prestigiosa National Gallery. Il suo video, come riportato da Leggo, offre uno sguardo dettagliato sull’ambiente, sul menu, sui piatti ordinati e, soprattutto, sul conto finale.

Cena nel ristorante di Giorgio Locatelli: la location e il menù

Il ristorante di Giorgio Locatelli si presenta con un ambiente ampio, luminoso e ben curato, capace di accogliere circa cento coperti. L’atmosfera raffinata alza fin da subito le aspettative di chi sceglie di mangiare in un locale firmato da un giudice di MasterChef.

Lo youturber Francesco Zini nota immediatamente un dettaglio particolare nel menu, collocato in una fascia di prezzo medio-alta: accanto a ogni piatto sono indicate anche le calorie, una scelta inusuale per un ristorante di questo livello.

Sebbene fosse disponibile un menu natalizio, ha scelto di ordinare piatti fissi presenti tutto l’anno, così da offrire una recensione utile anche fuori dal periodo festivo.

“Non so se ci tornerei”: svelati i prezzi

Come antipasto, Francesco Zini ha ordinato una trota in carpione dal costo di 17 sterline (19,39 euro), servita con maionese al rafano, limone bruciato e verdure. Il primo è un piatto di pappardelle al ragù bianco di vitello e tartufo. Le considera corrette, ma prive di elementi davvero memorabili.

Più soddisfacente risulta il secondo piatto, una rib-eye steak accompagnata da purea di sedano rapa, cavolo riccio e fondo di cottura, che riesce a convincerlo pienamente. Per concludere, ordina una mattonella di tiramisù.

Il conto finale ammonta a 123 sterline, pari a circa 141 euro. “Ho mangiato bene e la location è splendida – conclude Zini – ma sono tanti soldi: non so se ci tornerei“.