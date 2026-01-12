A Verissimo, polemica su Christian De Sica: parla delle difficoltà economiche vissute con la moglie, ma una frase scatena la dura reazione di Selvaggia Lucarelli.

Dopo la polemica per la ‘battuta’ su Milly Carlucci, Christian De Sica è tornato protagonista a Verissimo, dove ha parlato della sua vita privata, del legame con la moglie Silvia e di un momento di difficoltà economica vissuto anni fa. Ma proprio una frase detta durante l’intervista, riportata sui social da Selvaggia Lucarelli, ha scatenato una nuova ondata di polemiche sui social…

Christian De Sica a Verissimo: l’amore con la moglie Silvia

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, l’attore ha ricordato con affetto l’educazione ricevuta dal padre Vittorio: “Non mi ha mai dato uno schiaffo, non ha mai trattato male un suo attore“. Ha raccontato di aver attraversato un periodo economicamente complicato all’inizio del suo matrimonio: “Io ho dovuto darmi da fare, all’inizio era mia moglie che portava i soldi a casa“.

Un passaggio che ha introdotto il tema della forza del loro rapporto, basato – come ha detto lui stesso – sul rispetto: “Io ho sempre voluto tenere la famiglia unita, c’è molto rispetto, è la cosa fondamentale per far durare un matrimonio, siamo stati molto attenti a questo“.

La frase sullo spezzatino e la critica di Selvaggia Lucarelli sui social

Durante il racconto a Verissimo, Christian De Sica ha ricordato in tono apparentemente ironico un dettaglio legato a quel periodo difficile: “Mi ricordo che non avevamo la donna che cucinava e cucinava Silvia, sapeva fare solo spezzatino con i piselli“.

Una frase che ha subito attirato l’attenzione di Selvaggia Lucarelli, che su X ha commentato sarcasticamente: “De Sica ha appena detto che lui e la moglie hanno passato un momento di difficoltà economica in cui lavorava solo la moglie. (…) Davvero un momento di vita straziante, deve essere stato terribile non aver avuto una cuoca personale a casa. #verissimo“.

Il post ha generato una lunga serie di reazioni, tra chi ha criticato l’attore: “È sempre stato un imbecille viziato“, e chi ha commentato con ironia: “Effettivamente sono drammi“. Altri, invece, hanno difeso l’attore: “Mamma mia che pesantezza… era chiaramente una battuta dell’istrione che è sempre stato…“.