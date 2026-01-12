“Ho sposato Veronica Peparini per soldi”: Andreas Muller provoca e difende le figlie in uno sfogo sui social

Andreas Muller risponde con un video agli insulti ricevuti sui social: parole forti contro gli haters che attaccano la sua relazione con Veronica Peparini e le loro figlie.

Non solo la paparazzata di Andrea Iannone con Rocio Muñoz Morales, nelle ultime ore sui social fa discutere anche il durissimo sfogo di Andreas Muller, che ha deciso di replicare pubblicamente agli haters con un lungo video pubblicato su Instagram. Il ballerino ha scelto di non restare più in silenzio davanti alle continue insinuazioni sulla sua vita privata, il rapporto con Veronica Peparini e, in modo ancor più grave, sulle loro figlie.

Andreas Muller e il video-provocazione contro gli haters

Andreas Muller, come riportato da Today, ha scelto un tono provocatorio per aprire il suo video di risposta agli haters, riportando le accuse che spesso riceve online: “Sono dichiaratamente omosessuale, ma mi sono sposato con Veronica Peparini per vincere Amici, per aprire il mio negozio e per comprarci l’attico, ma soprattutto per ereditare tutti i suoi soldi“.

Il ballerino ha spiegato che non è solito usare toni duri sui social, ma ha sentito il bisogno di chiarire una volta per tutte: “La verità è che parlate, ma non sapete un ca**o. Non è da me essere maleducato sui social, ma è arrivato il momento di dare spiegazioni“.

Ha poi ricordato la sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi nel 2017, rispondendo a chi sostiene che sia stato favorito dalla sua relazione con Veronica Peparini: “Ho vinto Amici grazie a Veronica? Credo non abbia mai avuto questo potere, la mia vittoria è avvenuta sotto gli occhi di tutti“.

La difesa sulle figlie avute con Verorica Peparini

Nel suo sfogo sui social, Andreas Muller ha affrontato anche le critiche legate ai venticinque anni di differenza con Veronica Peparini. A chi lo accusa per questo motivo, ha risposto: “Se io mi sono innamorato della ‘vecchia’, come dite voi, è una colpa?“.

Ha inoltre raccontato le sue origini semplici e l’impegno che lo ha portato a costruirsi un’indipendenza: “Ho iniziato a lavorare a 15 anni perché mamma faceva la barista e papà l’operaio. Ho aperto la mia attività con i miei soldi e non devo dare conto a nessuno“.

Particolarmente duro è stato il passaggio dedicato alle figlie Penelope e Ginevra, nate un anno e mezzo fa dal suo amore con la coreografa, anch’esse oggetto di commenti offensivi: “Arrivare a parlar male di due bambine… Ragazzi, siete rovinati“.