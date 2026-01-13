Loredana Lecciso, prima e dopo: la verità sulla sua trasformazione, parla lei

Loredana Lecciso, prima e dopo: dopo anni di speculazioni sui ritocchi estetici, svela finalmente la verità.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera nel gennaio 2026, Loredana Lecciso non ha solo parlato della sua relazione con Al Bano, ma ha affrontato anche uno dei temi più discussi che la riguardano: il suo rapporto con la chirurgia estetica.

Loredana Lecciso, prima e dopo: il servizio di Striscia la Notizia

Il tema dei ritocchi estetici ha spesso accompagnato il nome di Loredana Lecciso. Nell’aprile 2020, la rubrica Fatti e Rifatti di Striscia la Notizia, programma di Antonio Ricci, aveva insinuato che la showgirl si fosse sottoposta a vari interventi.

In particolare, si ipotizzavano modifiche al seno, alle labbra e agli occhi. Il servizio, dallo stile ironico e provocatorio, commentava: “La bocca sembra lievitata. Si mormora di un intervento agli occhi, ora ha un’espressione tirata. E guardate il seno, il chirurgo ha fatto il trullo e il cattivo tempo“.

Queste osservazioni, pur non supportate da conferme, hanno alimentato per anni supposizioni e giudizi sul suo aspetto fisico, senza che la diretta interessata, compagna di Al Bano, replicasse apertamente.

“C’è chi preferisce la naturalezza e chi intervenire”

Nel gennaio 2026, a qualche giorno di distanza dalla notizia del malore improvviso che l’ha colpita in stazione, poco prima di recarsi alla diretta di Domenica In condotta da Mara Venier, la showgirl ha deciso di rompere il silenzio.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera e riportata da Leggo.it, Loredana Lecciso ha colto l’occasione per affrontare apertamente alcune delle questioni più dibattute che la riguardano da anni. “Ho fatto un decimo di quello che hanno scritto“, ha dichiarato, ridimensionando le ricostruzioni fatte nel tempo sui suoi presunti ritocchi.

Ha poi aggiunto una considerazione che va oltre la sua esperienza personale: “C’è chi preferisce la naturalezza e chi intervenire sul proprio corpo: nessuna scelta rende una donna più autentica di un’altra“.