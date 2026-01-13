Uomini e Donne, Ciro Solimeno confessa contatti segreti con Martina De Ioannon durante il suo trono: cosa è successo fuori dalle telecamere.

Dopo la prima lite dell’anno in cui è dovuta intervenire Maria De Filippi, arriva anche il primo scandalo a Uomini e Donne. A portarlo alla luce è Ciro Solimeno, tronista del programma, che ha deciso di fare una confessione sul percorso di Martina De Ioannon, sua ex fidanzata e attualmente legata a Gianmarco Steri. Durante una recente registrazione del programma, ha raccontato di aver avuto contatti segreti con la sua ex proprio nel periodo in cui lei era sul trono.

Ciro Solimeno e la confessione su Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Nel suo racconto ai microfoni di WittyTv, come riportato da Novella2000, Ciro Solimeno ha svelato di aver notato a fine novembre 2024 un account che guardava insistentemente le sue storie su Instagram.

Da lì è iniziato il sospetto che potesse trattarsi di Martina De Ioannon. I dubbi si sono trasformati in realtà quando i due hanno iniziato a scriversi: “Devo fare una confessione, inerente al mio percorso precedente. A fine novembre 2024 vedo che un account guardava insistentemente le mie storie e inizio ad avere il dubbio che potesse essere Martina. Iniziamo a scriverci e scopro che era lei. Mi dà il numero di telefono e c’è una telefonata. Lei mi dice che tutto quello stava vivendo era vero e che era realmente interessata a me e a Gianmarco“.

Il legame si è intensificato nei giorni successivi, con scambi di messaggi e telefonate, fino a portare a due incontri lontano dalle telecamere.

“Mi è venuta a prendere ma non abbiamo mai superato il limite. Ci sono stati solo dei baci. Dopo il secondo incontro ci siamo resi conto che stavamo andando oltre“, ha dichiarato il tronista.

La fine dei contatti e le scuse pubbliche del tronista

La decisione di interrompere la frequentazione ‘segreta’ è arrivata dopo una segnalazione su Michele Longobardi, accusato di scrivere con un account fake alle corteggiatrici. In quel momento, Ciro Solimeno e Martina De Ioannonhanno scelto di non continuare a sentirsi.

Il tronista ha anche ammesso di non aver mai avuto certezze da parte della ragazza e di essere rimasto all’oscuro fino alla scelta finale. Solimeno ha concluso la sua confessione pubblica con un messaggio di scuse nei confronti della redazione e il pubblico di Uomini e Donne.