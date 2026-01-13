Sanremo 2026, arriva la conferma: Laura Pausini co-conduttrice. Le sue parole sui social

Con l’annuncio di Carlo Conti, la cantante tornerà sul palco dell’Ariston nelle vesti di co-conduttrice durante le serate del Festival.

A poche settimane dal debutto del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha sorpreso il pubblico con un nuovo annuncio. Dopo aver svelato il ruolo speciale affidato a Max Pezzali nel corso delle serate della kermesse, il conduttore e direttore artistico ha ufficializzato il nome della co-conduttrice che lo affiancherà per tutte e cinque le serate di Sanremo 2026. Laura Pausini si prepara così a tornare sul palco dell’Ariston, pronta a vivere il Festival in una veste del tutto nuova.

L’annuncio di Carlo Conti

Il conduttore ha dato l’annuncio nell’edizione delle 20:00 del Tg1: “Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito. È un grande onore ed una gioia condividere la conduzione del festival con un’artista ed una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura“, e ha aggiunto “con noi poi si alterneranno ogni sera vari co-conduttori e co-conduttrici con i quali animeremo il palco dell’Ariston“.

Carlo Conti all’esordio del Festival di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

Le parole di Laura Pausini

Laura Pausini e il Festival di Sanremo condividono un legame che dura da oltre trent’anni. Era il 1993 quando l’artista salì per la prima volta sul palco dell’Ariston e ancora oggi, Sanremo la vedrà protagonista.

La cantante de La solitudine ha accolto la notizia del suo ruolo di co-conduttrice con entusiasmo, e ha espresso tutta la sua gioia con un lungo post su Instagram: “Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché lo condurrò! Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata. Ho passato tutti gli anni della mia vita vedendo il Festival e mai avrei pensato di trovarmi ora in questo ruolo“.