Giorgia Soleri, ex di Damiano David, racconta sui social un incidente domestico che l’ha portata in ospedale. Ecco come sta adesso.

Dopo il gossip sul presunto nuovo fidanzato, Giorgia Soleri torna al centro dell’attenzione per un episodio ben più delicato. L’influencer ha infatti raccontato sui social un incidente domestico che l’ha costretta a recarsi in ospedale. A testimonianza, ha condiviso l’accaduto con i suoi follower.

Giorgia Soleri e i suoi problemi di salute

Nel weekend, prima di raccontare l’incidente, Giorgia Soleri aveva condiviso un lungo messaggio in cui parlava delle sue difficoltà di salute, spesso celate dietro immagini spensierate: “Avete visto istantanee di vacanze felici e visi sorridenti. Quello che ho detto troppo poco è che dietro tanta leggerezza ci sono state dosi di farmaci tanto massicce da sfiorare un’intossicazione epatica, corse in ospedale per permettermi di riuscire anche solo a stare in piedi e sacrifici quotidiani, continui e dolorosi“.

L’incidente in cucina e la corsa in ospedale

Nelle scorse ore, l’ex di Damiano David ha spiegato ai suoi follower il motivo della sua recente assenza dai social. Attraverso una serie di Stories su Instagram, ha raccontato di essersi ferita mentre tagliava una zucca in cucina: “Voi direte perché sei sparita? La mia vita è uno scherzo e visto che il dolore cronico non bastava, ho avuto un incontro ravvicinato con un coltello da cucina mentre tagliavo la zucca. Ha vinto lui ma solo perché mi han portata via eh…“.

“Dopo avere fatto il giro delle sette chiese tra farmacie e guardia medica mi sono dovuta arrendere e andare in ospedale, ha aggiunto Giorgia Soleri. In pronto soccorso le è stata applicata della colla chirurgica al posto dei punti, soluzione che lei stessa ha ammesso di non conoscere prima.

Dopo essere tornata dall’ospedale, ha deciso di concludere la serata come aveva programmato: “Non contenta una volta tornata a casa dall’ospedale ho fatto terapia d’urto (o forse solo masochismo) e quel maledetto risotto l’ho cucinato. Era delizioso!“.