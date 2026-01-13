Durante La Conferenza Stampa, il comico si è trovato a dover rispondere a una domanda del tutto inaspettata che lo ha colto di sorpresa.

Durante La Conferenza Stampa su RaiPlay, il format che mette volti noti dello spettacolo a confronto con bambini e ragazzi, pronti a porre quesiti fuori da ogni copione e spesso sorprendenti, Enrico Brignano ha dovuto rispondere ad una domanda completamente spiazzante, tipiche della spontaneità dei piu’ piccoli: “Ma tu, esattamente, quanti soldi hai?“

Enrico Papi e la sua risposta

Come riportato da Leggo, il comico era ospite del programma con protagonisti circa 350 bambini e ragazzi. Quando uno dei bambini gli ha chiesto senza filtri quanti soldi avesse, Brignano è apparso visibilmente sorpreso dalla domanda, alla quale poi ha risposto con grande onestà: “Abbastanza, grazie. Abbastanza da vivere tranquillo di questi tempi. Abbastanza per fare delle concessioni, per essere, quando voglio e quando posso, generoso. La tua è la domanda più complicata di tutti… Complimenti, mi hai messo in difficoltà”.

Enrico Brignano

Il racconto sul suo passato

Nel rispondere, l’attore ha scelto di aprirsi con un racconto personale, condividendo un passaggio intimo della sua vita: “Mi sento spesso una persona privilegiata, lo sono davvero. Ma io vengo dalla strada, non c’avevo una lira… e essere così agiato solo con il frutto del mio lavoro mi fa star bene, in pace con me stesso”, ha spiegato. Brignano ha poi aggiunto di cercare, per quanto possibile, di trasmettere questo valore anche ai suoi figli, ancora molto piccoli: “Cerco per quanto possibile di dire ai miei figli che sono piccini e ancora non capiscono che non bisogna mai dare nulla per scontato“.

Le sue parole hanno trovato riscontro positivo sul web. Sotto il video condiviso dai canali ufficiali di RaiPlay, in molti hanno espresso apprezzamento, sottolineando non solo il talento comico dell’attore, ma anche la sua umanità e la sincerità del suo messaggio.