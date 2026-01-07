Uomini e Donne, scoppia la prima lite dell’anno: Maria De Filippi è costretta a intervenire

Uomini e Donne apre il 2026 con tensione alle stelle: la prima lite dell’anno costringe Maria De Filippi a intervenire in diretta.

Dopo la lite a distanza tra Valeria Marini e Selvaggia Lucarelli, anche Uomini e Donne ha aperto il 2026 con un clima tesissimo. Nella prima puntata dell’anno, uno scontro infuocato tra Tina Cipollari e il corteggiatore Federico Cotugno ha infiammato lo studio, al centro di un triangolo sentimentale che ha coinvolto la tronista Cristiana Anania ed Ernesto. Le tensioni sono esplose in un confronto diretto, che ha costretto Maria De Filippi a intervenire personalmente.

Uomini e Donne, Tina Cipollari attacca Federico Cotugno

La scintilla è scoppiata quando Ernesto, visibilmente deluso dalle esterne tra Cristiana e Federico – durante le quali la tronista ha baciato quest’ultimo – ha deciso di abbandonare lo studio. Un gesto che ha colpito profondamente la tronista, al punto da spingerla a dichiarare di volerlo seguire. Federico, sorpreso dalla reazione della tronista, ha percepito la cosa come un tradimento e ha minacciato a sua volta di lasciare il programma.

Tina Cipollari, presente in studio, è intervenuta con parole durissime rivolte al corteggiatore: “Sei un ragazzino viziato“, ha detto senza giri di parole. La reazione del corteggiatore non si è fatta attendere: “Come fai a dire che sono viziato? Conosci la mia famiglia?“. Gianni Sperti ha provato a smorzare i toni specificando che: “Nessuno ha messo in mezzo la tua famiglia“, ma l’atmosfera era ormai rovente.

L’opinionista ha incalzato ulteriormente, criticando Federico per il suo atteggiamento nei confronti di Cristiana: “Sei un insicuro e prepotente. Ma chi vorrebbe un ragazzo che dice ‘se esci con le amiche ti mollo’? Tu se dici che vai via se va da Ernesto le stai facendo un ricatto. Pensa quanto tiene a lei da andare via. Sei proprio finto e codardo“.

L’intervento di Maria De Filippi

Nel tentativo di difendersi, Federico Cotugno ha chiesto a Tina Cipollari di moderare i termini: “Stai calma e modera i termini“, ma l’opinionista si è avvicinata con tono provocatorio: “Se non mi calmo cosa fai?“.

A quel punto, per evitare che lo scontro degenerasse ulteriormente, è intervenuta Maria De Filippi. La conduttrice ha preso una posizione chiara: “Ha ragione Tina. Tanto finisce che lei va da Ernesto ed Ernesto torna, poi viene da te e torni. Fai più bella figura se resti“. Il corteggiatore ha accolto il consiglio della Queen, scegliendo di non abbandonare lo studio.