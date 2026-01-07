Alice Campello rompe il silenzio: la verità sul presunto tradimento tra Alvaro Morata ed Elena Sirigu

Alice Campello interviene sui gossip: rompe il silenzio sulle voci del tradimento di Alvaro Morata con l’influencer Elena Sirigu.

Alice Campello e Alvaro Morata sono sempre più lontani e le voci di separazione imminente si fanno sempre più insistenti. Tuttavia, nelle ultime ore, l’influencer veneziana ha deciso di intervenire pubblicamente per fare chiarezza e mettere fine alle indiscrezioni. Al centro del caso mediatico, il presunto tradimento tra il calciatore e la modella Elena Sirigu, indicata come possibile causa della rottura. Ecco, a seguire, cosa ha detto sui social.

Alvaro Morata e il presunto tradimento con l’influencer Elena Sirigu

Con un lungo sfogo affidato alle storie di Instagram, Alice Campello ha respinto le ricostruzioni diffuse da Gabriele Parpiglia. Ha specificato che Elena Sirigu non è una sconosciuta, ma una persona legata alla sua famiglia da molto tempo. “È un’amica che conosco da anni e posso affermare con assoluta certezza che non è una persona di questo tipo né ha mai fatto nulla di ciò che le viene attribuito“, ha dichiarato l’influencer.

La Campello ha poi raccontato il momento di grande difficoltà vissuto dall’influencer, travolta da accuse infondate. “Mi ha chiamata in lacrime per tutto quello che le è stato riversato addosso, e non si merita di essere etichettata come ‘rovina famiglie’“, ha detto.

La replica di Alice Campello sui social

Per dimostrare la serietà del legame che la unisce alla modella, Alice Campello ha condiviso sui social un dettaglio significativo: Elena Sirigu ha dedicato la sua tesi di laurea al brand Masqmai, fondato proprio dall’influencer.

Nel suo messaggio, l’influencer ha anche criticato duramente la macchina del fango che si attiva ogni volta che si parla di personaggi pubblici, come nel suo caso con Alvaro Morata. “Vi chiedo, con rispetto, di smettere di inventare o cercare storie che non esistono“, ha concluso.