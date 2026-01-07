Chiara Ferragni ha un nuovo amore dopo Tronchetti Provera: arriva la sua risposta ufficiale

Chiara Ferragni al centro del gossip: lo staff interviene per chiarire le voci su un presunto nuovo amore dopo Giovanni Tronchetti Provera.

Durante le vacanze natalizie, la vita privata di Chiara Ferragni è tornata a far chiacchierare. L’influencer è nuovamente finita al centro del gossip, dopo che alcune indiscrezioni hanno ipotizzato la fine della sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera e l’inizio di una nuova frequentazione. Tuttavia, il suo staff ha deciso di intervenire per fare chiarezza.

I rumors sulla rottura con Tronchetti Provera e il presunto nuovo amore

Nell’ultimo anno, Chiara Ferragni è stata spesso protagonista del gossip, in particolare per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Dopo la separazione da Fedez, aveva intrapreso una relazione con Giovanni Tronchetti Provera, vissuta tra alti e bassi. Dopo una breve pausa nella scorsa primavera, la coppia era tornata a mostrarsi insieme sui social, facendo pensare a una riconciliazione.

Negli ultimi giorni, però, si è parlato di una nuova crisi e della possibile fine definitiva della storia con Tronchetti Provera. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, l’imprenditrice avrebbe già un nuovo amore. Le indiscrezioni parlano di un procuratore di calcio, ma la sua identità non è stata resa nota.

Le parole ufficiali dello staff di Chiara Ferragni

A fronte del clamore mediatico e delle voci sempre più insistenti, lo staff di Chiara Ferragni ha scelto di intervenire. I collaboratori dell’imprenditrice digitale, che si occupano della sua comunicazione, hanno contattato il sito Affari Italiani per smentire categoricamente le notizie diffuse.

Nella nota ufficiale si legge: “Chiara Ferragni non conosce e quindi non frequenta alcun procuratore di calcio, né calciatore, né arbitro, né tantomeno, come scrivete, ha un nuovo amore“. Una smentita netta, che mette fine ai recenti gossip e conferma che al momento l’impreditrice digitale non è coinvolta in alcuna nuova relazione.

Ecco, a seguire, l’ultimo post condiviso su Instagram dall’imprenditrice digitale: