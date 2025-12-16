Alice Campello e Alvaro Morata sempre più lontani: “Lui vuole separarsi”, pioggia di segnalazioni

Le voci di crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata si moltiplicano. Segnalazioni, silenzi social e un dettaglio sui figli alimentano l’ipotesi di separazione.

Alice Campello e Alvaro Morata, dopo anni di amore raccontato anche sui social, sembrano attraversare un momento delicatissimo, fatto di distanze e scelte che stanno alimentando voci sempre più insistenti su una possibile separazione. Nulla è stato confermato ufficialmente, ma il racconto che emerge è quello di una crisi profonda, che questa volta potrebbe non essere passeggera…

Il silenzio social e le assenze che fanno rumore

Da settimane Alice Campello e Alvaro Morata non si mostrano più insieme. Un dettaglio che, per una coppia abituata a condividere momenti familiari e professionali, ha inevitabilmente acceso i riflettori. In particolare, ha fatto discutere l’assenza del calciatore al matrimonio di una coppia di amici in Spagna, evento a cui Alice ha partecipato da sola. Di fronte alle prime insinuazioni, l’influencer veneziana aveva spiegato che il marito fosse impegnato con il calcio, cercando di smorzare i toni.

Nonostante questo chiarimento, le voci di crisi non si sono fermate. Anzi, l’assenza di smentite ufficiali e la scelta di mantenere un profilo sempre più basso hanno contribuito a rafforzare l’idea che qualcosa si sia incrinato in modo serio. Dopo una prima crisi già vissuta in estate, in molti parlano ora di un nuovo momento di grande difficoltà, che avrebbe portato la coppia a riflettere sul proprio futuro.

ALICE CAMPELLO

Le voci di divorzio tra Alice Campello e Alvaro Morata e il dettaglio sui figli

A far esplodere definitivamente il gossip sono state le segnalazioni condivise da Deianira Marzano, esperta di cronaca rosa molto seguita sui social. Nelle sue stories, Marzano ha riportato testimonianze che parlano apertamente di una rottura ormai consumata: “Tra Morata e Alice, a quanto mi hanno detto, è finita. Lei è rientrata dalla Spagna di fretta dopo il suo infortunio, ma Morata è un muro”. Un’altra segnalazione sarebbe ancora più netta: “Morata vuole separarsi, sono già per vie legali”.

A rendere il quadro ancora più significativo è stato il commento successivo della stessa Marzano: “Non è la prima persona che sa, che me lo dice. Sembra che, nel caso lei accettasse, si procederebbe con la separazione”. E poi il dettaglio che molti hanno notato e che riguarda i figli della coppia: “Nel frattempo ho visto che lei non mette più stories in cui si vedono i visi dei figli, quindi sicuramente qualcosa c’è”.

Negli ultimi tempi, infatti, Alice Campello continua a condividere momenti di vita quotidiana, ma evita di mostrare in volto i bambini, una scelta che altri personaggi famosi hanno adottato proprio durante fasi di separazione. Un segnale che, insieme agli altri, alimenta l’ipotesi di un divorzio sempre più vicino. Per ora, però, resta il silenzio dei diretti interessati.