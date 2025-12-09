Crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata: la replica pungente di lei e la mossa social di lui

Voci di crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata, poi la risposta dell’influencer e il gesto inatteso del calciatore cambiano tutto. Ecco cosa è successo davvero.

Negli ultimi giorni, attorno ad Alice Campello e Alvaro Morata si è creato un clima di incertezza che ha alimentato ipotesi, commenti e supposizioni sul loro rapporto e su una presunta crisi in atto. Tra assenze notate dai follower, viaggi in solitaria e dettagli ingigantiti dai social, molti hanno iniziato a chiedersi se la coppia stesse attraversando un momento delicato. Eppure, nelle ultime ore sono arrivati segnali importanti, che sembrano ribaltare le narrazioni delle ultime settimane.

Alice Campello rompe il silenzio

Tutto è esploso dopo la partecipazione di Alice Campello al matrimonio della sua amica Isabel Peña, celebrato il 6 dicembre nella Basilica di San Juan el Real a Oviedo. L’imprenditrice e modella si è presentata all’evento con i quattro figli, ma senza Alvaro Morata. Un dettaglio che i follower non hanno risparmiato di far notare.

Sotto un video del discorso commovente pronunciato da Alice, qualcuno ha infatti scritto: “Morata not found”. La risposta dell’influencer non si è fatta attendere e ha rapidamente fatto il giro dei social: “A prescindere da tutto, prima di scrivere questo commento inutile, controlla se c’erano partite. E partita Found. Che stiamo bene o male, Morata sarebbe stato not found comunque”.

Un commento che, più che alimentare il gossip, sembra voler riportare il discorso alla realtà: il calciatore non era presente semplicemente perché impegnato nella partita Inter-Como. La stessa partecipazione “da sola” di Alice, insieme ai figli, era quindi tutt’altro che un indizio di un allontanamento.

Alvaro Morata e Alice Campello – www.donnaglamour.it

Il messaggio di Alvaro Morata che cambia tutto

La vera scossa è arrivata nelle ore successive. Dopo giorni di indiscrezioni e voci di crisi, Alvaro Morata ha pubblicato una storia Instagram significativa: uno sfondo bianco con la scritta nera “tutto passa”. Un messaggio breve, ma sufficiente a essere interpretato come una risposta indiretta al rumore mediatico che ha circondato la coppia.

Unito al commento della Campello in difesa del marito, il gesto del calciatore suggerisce che tra i due non ci sarebbe alcuna rottura in corso. Anzi, le loro parole sembrano voler rassicurare il pubblico e porre fine alle speculazioni.

Per ora, dunque, la crisi appare tutt’altro che confermata: Alice e Alvaro scelgono il silenzio elegante, qualche frecciata mirata e un messaggio che sa di calma ritrovata. E chissà se le parole di Morata non siano proprio il modo più semplice per chiudere la questione.