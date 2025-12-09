Arisa racconta la sua esperienza sulle app di incontri e svela il retroscena inatteso di un flirt online finito male. Dal primo approccio al dating ai messaggi con uno straniero: cosa è davvero successo.

Arisa torna a parlare della sua vita sentimentale, e lo fa con una sincerità disarmante. Ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, la cantante ha svelato un lato inatteso della sua quotidianità, raccontando come stia muovendo i primi passi nel mondo del dating online. Tra curiosità, tentativi, piccoli imbarazzi e una storia che non è andata proprio come sperava, Arisa ha condiviso un racconto che ha subito acceso l’interesse dei fan. Scopriamo cosa ha svelato.

Arisa spiazza tutti sulla sua vita privata

Arisa non nasconde di aver vissuto delusioni importanti negli ultimi anni: “Mi fanno male le delusioni, sia in amore che in amicizia, ci metto un po’ a riprendermi”. Eppure, oggi sembra voler tornare a mettersi in gioco, anche se con i suoi tempi.

A Supernova ha raccontato di aver iniziato a usare app d’incontri, una novità assoluta per lei: “Uso le app d’incontri, ma non mi sono ancora incontrata con nessuno”. La sua preferita? Raya, definita da Cattelan “una sorta di Tinder, ma un po’ più riservato”.

Niente profili fake, nessun nickname: la cantante ha scelto la trasparenza totale iscrivendosi con nome e foto reali. “Nessuno pensa che il tuo profilo sia un fake?”, le chiede Cattelan. “No”, risponde lei. Unico ostacolo: la lingua. “Chatto più con stranieri e mantenere la conversazione in inglese è difficile”, ammette. E, alla lunga, “dopo un po’ mi scoccio”.

Arisa – www.donnaglamour.it

Il flirt con un uomo di Copenaghen finito male

Tra le varie conoscenze online, una in particolare aveva catturato l’attenzione di Arisa. “Uno di Copenaghen”, racconta con un sorriso. Ma l’entusiasmo iniziale si è presto trasformato in qualcosa di troppo intenso… almeno secondo l’uomo dall’altra parte dello schermo.

“Sono diventata sottona in dieci secondi”, scherza la cantante, per poi spiegare che il dialogo si è interrotto proprio per questo motivo. “Mi piaceva troppo e io ero diventata esagerata, così mi ha lasciata perdere”.

Un’ammissione tenera, autoironica e anche un po’ amara, che mostra ancora una volta la vulnerabilità e l’autenticità di Arisa, capace di parlare d’amore con la stessa profondità con cui canta.