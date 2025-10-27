Arisa si confessa: spunta una “persona speciale” dopo la rottura con l’ex Walter Ricci

Arisa parla a Verissimo dell’amore dopo Walter Ricci: “C’è una persona speciale, ma non penso più ai figli come prima”.

Dopo mesi di silenzio, Arisa è tornata a parlare della sua vita privata, rivelando dettagli inediti sul periodo che sta attraversando. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la cantante ha raccontato di aver ritrovato una nuova forma di equilibrio dopo la rottura con Walter Ricci, annunciata lo scorso marzo. Un amore intenso, segnato da momenti di passione e da un presunto ritorno di fiamma, che tuttavia non è riuscito a resistere nel tempo. Oggi Arisa ha ammesso di aver intrapreso un cammino di ricerca personale e spirituale che le ha permesso di riscoprire se stessa. Ma scopriamo che cosa ha detto.

“C’è una persona speciale”: le parole di Arisa a Verissimo

Nel salotto di Verissimo, Arisa ha scelto di rompere il silenzio sulla sua vita sentimentale, senza però svelare troppo.

“Sono sola, ma c’è sempre qualcosa che bolle in pentola. C’è una persona speciale, una persona a cui penso più delle altre” ha confidato con un sorriso, lasciando intendere che nel suo cuore ci sia qualcuno. Tuttavia, la cantante non ha voluto approfondire oltre, preferendo proteggere la sua privacy.

Dopo Walter Ricci, una nuova visione della vita

Parlando dell’ex compagno Walter Ricci, Arisa ha spiegato di aver vissuto momenti difficili, segnati dal dubbio di essere amata più per la sua notorietà che per la persona che è realmente.

“Mi fanno male le delusioni, sia in amore che in amicizia, e ci metto un po’ a riprendermi” ha confessato

Nonostante ciò, non rinnega le esperienze vissute, anzi le riconosce come tappe fondamentali della sua crescita. Anche il sogno di diventare madre ha assunto un nuovo significato: “La famiglia la vorrei, ma non ci penso più come prima. Ho capito di averne già una: la mia e il pubblico che mi sostiene“.