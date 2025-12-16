Lite infuocata in diretta tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco a BellaMa’: volano accuse e la tensione sale davanti al pubblico. Cosa è successo.

Quando le dinamiche televisive smettono di restare dietro le quinte e finiscono sotto gli occhi del pubblico, il confine tra spettacolo e realtà si fa sottilissimo. È quello che sta accadendo ormai da settimane a BellaMa’, il programma di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco, dove il rapporto con Valeria Marini continua a essere segnato da incomprensioni, frecciate e momenti di forte imbarazzo in diretta. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, l’ultima puntata ha riacceso le tensioni, lasciando intendere che tra i due non sia affatto calato il sipario sullo scontro.

Le tensioni mai risolte dopo l’annuncio inaspettato

Tutto nasce dalla decisione, annunciata in diretta la scorsa settimana, di interrompere la rubrica “posta del cuore stellare”, curata da Valeria Marini. Una comunicazione che, stando al racconto della showgirl, sarebbe arrivata senza alcun preavviso. Nella puntata di lunedì 15 dicembre, Marini è entrata in studio con un atteggiamento apparentemente disteso, pronta a leggere quella che ha definito come l’ultima lettera dedicata al pubblico.

“Oggi ho voluto scrivere io una lettera a voi, che siete parte del successo del programma”, ha spiegato, aggiungendo poi con una punta di mistero: “La posta del cuore stellare poi diventerà erotica”. A quel punto, la voce di Pierluigi Diaco si è inserita con una domanda diretta: “Dove?”. “Non te lo posso dire”, ha risposto lei, lasciando intendere nuovi progetti già in cantiere.

Il clima si è rapidamente acceso quando il conduttore ha incalzato Valeria Marini sulle sue future scelte televisive. “Hai accettato un’altra proposta?”, ha chiesto. “Sì, anche se da stasera sarà sui miei social. Tu non mi hai trattato benissimo durante l’ultima puntata”, ha replicato la showgirl, portando il confronto su un piano personale.

Lo scontro finale in diretta tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco

Da quel momento, la discussione è diventata sempre più tesa. Diaco è tornato a parlare apertamente di contratto: “Perché non ti ho trattato benissimo? Il tuo contratto partiva a settembre e finiva a dicembre. Racconta la verità”. Marini ha provato a spostare l’attenzione: “Ma ancora con questo contratto? La verità è che io ho un contratto con il pubblico”.

Il botta e risposta è proseguito senza esclusione di colpi. “Non è vero, dì la verità”, ha insistito il conduttore. “Io dico sempre la verità, non era il 15 dicembre ma fine dicembre. Non mi aspettavo che tu dicessi in diretta che non sarei tornata a fare la posta del cuore”, ha chiarito lei, prima di leggere il saluto finale: “Pierluigi mi ha insegnato tante cose belle e magari in futuro le rifaremo. A volte una sana discussione può servire a capire quale strada prendere”.

Ma la tregua è durata pochissimo. “Il pubblico merita la verità, visto che hai montato una polemica inutile. Sei una bugiarda”, ha attaccato Diaco. A quel punto, visibilmente infastidita, Valeria Marini ha replicato senza mezzi termini: “Non te lo permetto, i chiarimenti vanno fatti dietro. Tu sei un falso”. Il tentativo finale di distensione, con un mazzo di fiori e un bacio sulla guancia, è stato rifiutato, lasciando in diretta l’immagine di una frattura tutt’altro che ricomposta.