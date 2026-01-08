Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono lasciati: ecco i veri motivi della rottura svelati dal settimanale Oggi.

Non solo la vita sentimentale di Chiara Ferragni attira l’attenzione del gossip: anche Michelle Hunziker torna al centro delle cronache rosa con la fine della sua relazione con Nino Tronchetti Provera. Dopo mesi di silenzio e lontananza dai social, la conferma è arrivata dal settimanale Oggi, che ha svelato nuovi dettagli su quello che sembrava essere un amore promettente e che invece si è concluso con l’arrivo dell’autunno.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: i motivi della rottura

Che Michelle Hunziker, 48 anni, e Nino Tronchetti Provera, 56, non stessero più insieme era ormai evidente. La coppia, che aveva ufficializzato la relazione anche sui social con foto abbracciati, da tempo non appariva più insieme.

Niente paparazzate, nessuna uscita pubblica recente: segnali che hanno lasciato spazio alle ipotesi prima e alle conferme poi. Il settimanale Oggi ha parlato di un “flirt estivo consumato con l’autunno“, lasciando intendere che la passione iniziale non abbia retto alle sfide della quotidianità.

Secondo quanto riportato, a dire addio sarebbe stato proprio l’imprenditore, per motivi legati a differenze caratteriali e di stile di vita. “Stili di vita e personalità inconciliabili“, riferiscono infatti “persone a lui vicine“.

L’ombra del cognome e la reazione di Michelle Hunziker

Tra le indiscrezioni riportate da Oggi, c’è anche quella che riguarda l’ambiente mondano milanese. “Nei salotti milanesi, si mormora che la conduttrice svizzera si fosse affezionata più che a lui al suo cognome e al suo status sociale“, si legge.

Michelle Hunziker, però, sembra non dare peso alle chiacchiere. Il settimanale riferisce che la conduttrice si dichiara “una nonna single, felice e circondata d’amore“. Durante le feste natalizie, infatti, si è mostrata serena accanto alla sua famiglia, all’amica di sempre Serena Autieri e alla “new entry Nunzia De Girolamo“. Un quadro che racconta di una donna forte, che dopo l’amore, continua a scegliere la propria serenità.