Andrea Iannone torna a seguire Belen Rodriguez su Instagram: un gesto che sa di ‘vendetta’ durante la presunta crisi con Elodie.

Dopo i gossip di Natale tra Elodie e Marracash, Andrea Iannone si ‘vendica’ e torna a seguire la sua ex, Belen Rodriguez, su Instagram dopo anni di totale distanza. Un gesto che, durante una presunta crisi con la cantante, ha subito acceso l’attenzione degli esperti di gossip e dei fan, alimentando voci su un possibile riavvicinamento con la showgirl.

Andrea Iannone e la crisi con Elodie: vacanze separate e nuovi flirt

Il gesto del motociclista arriva in un momento delicato della sua relazione attuale con Elodie. Da settimane si parla di una crisi tra i due: Capodanno li ha visti distanti, con la cantante impegnata sul palco del concertone di Napoli e Iannone in viaggio a Madrid con amici. Dopo le festività, non c’è stato alcun ricongiungimento tra i due.

Nel frattempo, la cantante è stata più volte vista in compagnia della ballerina Franceska Nuredini, parte del corpo di ballo del suo tour. Secondo alcune indiscrezioni le due sarebbero state sorprese in atteggiamenti intimi in un locale di Napoli. Gli ultimi gossip parlano di una vacanza in Thailandia per Elodie, proprio insieme a Franceska e ad altri amici.

Torna il ‘segui’ di Andrea Iannone a Belen: cosa nasconde

Era il 2018 quando Belen Rodriguez e Andrea Iannone si dicevano definitivamente addio dopo due anni di relazione. A distanza di sei anni, il pilota è tornato a seguire l’ex compagna su Instagram. Una mossa che non è passata inosservata agli occhi attenti dei fan e che è stata segnalata pubblicamente dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso il messaggio ricevuto da un follower.

Da un controllo sui profili ufficiali, risulta che i due si seguano ora reciprocamente. Anche se nessuno dei due ha messo like o commentato post dell’altro, forse per evitare pettegolezzi.