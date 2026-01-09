Il figlio e il marito della celebre attrice Brigitte Bardot scomparsa di recente, hanno messo in discussione il testamento.

A pochi giorni dai funerali di Brigitte Bardot a Saint-Tropez, il figlio Nicolas-Jacques Charrier e l’ultimo marito, Bernard d’Ormale, hanno deciso di contestare il testamento dell’attrice, che pare abbia destinato il suo patrimonio milionario alla Fondazione Brigitte Bardot, da lei stessa creata e sostenuta.

Brigitte Bardot: le dispute sull’eredità

Come riportato da Leggo, la disputa legale dei familiari di Brigitte Bardot ruota attorno al patrimonio accumulato dall’attrice, stimato intorno circa a 69 milioni di euro. Di questa cifra, circa il 20% è costituito da titoli di Stato italiani, tedeschi, francesi e spagnoli, oltre a fondi d’investimento, mentre il 40% riguarda beni materiali e immobiliari, tra cui spicca la famosa tenuta in Costa Azzurra, La Madrague, valutata tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Già in passato, Bardot aveva deciso di donare la nuda proprietà dei suoi immobili alla sua Fondazione, destinata all’assistenza degli animali.

Al figlio invece pare abbia destinato il 15% del patrimonio complessivo e una quota ancora più bassa invece al marito Bernard.

Brigitte Bardot

La lotta per il patrimonio

Il Messaggero racconta che il figlio Nicolas-Jacques Charrier avrebbe contestato il testamento della madre, in quanto ritiene “violato il suo diritto successorio“.

La normativa francese garantisce a Nicolas, in quanto figlio unico, una quota minima dell’eredità pari a metà del patrimonio materno. Tuttavia, nel corso degli anni, Bardot aveva trasferito gran parte dei suoi beni alla Fondazione da lei creata

Per quanto riguarda l’ultimo marito della diva, Bernard d’Ormale, ha avviato una causa separata. Secondo la legge francese, infatti, il coniuge non ha diritto automatico a una quota di legittima se sono presenti discendenti diretti. Sempre Il Messaggero scrive “La sua azione giudiziaria si muove su un piano distinto e dovrà confrontarsi con una normativa che limita fortemente i diritti successori del coniuge quando esistono discendenti diretti”.