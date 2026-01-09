“Stava morendo”: incidente shock in TV, Gerry Scotti rompe il silenzio. Cosa è successo

Incidente dietro le quinte del programma La Ruota della Fortuna: il conduttore Gerry Scotti svela cosa è successo.

Le gaffe in diretta non sono una novità nei programmi televisivi, ma quando sfiorano il rischio si trasformano in momenti indimenticabili. È quello che è accaduto l’8 gennaio durante una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, quando Gerry Scotti ha aperto la serata rivelando al pubblico un episodio piuttosto preoccupante avvenuto dietro le quinte pochi istanti prima dell’inizio delle registrazioni.

Gerry Scotti annuncia le novità per La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti ha approfittato della puntata per anticipare alcune importanti novità per La Ruota della Fortuna. “Come avete visto siamo tornati alla normalità del dopo feste, sono tornate le manche storiche, ne arriveranno di nuove e ci saranno tante novità anche con i premi e i super premi“, ha dichiarato, lasciando intuire che il 2026 porterà cambiamenti entusiasmanti.

Ma non è finita qui: a partire da venerdì 9 gennaio, torna La Ruota dei Campioni, un nuovo ciclo di puntate speciali in prima serata.

L’incidente dietro le quinte: cosa è successo

Protagonista dell’imprevisto è Silvia, la campionessa in carica, reduce da una vincita di oltre 34mila euro. Con il suo solito, ma lasciando trapelare la tensione del momento, Gerry Scotti ha raccontato l’accaduto al pubblico in studio e a casa: “Poco prima della sigla ci ha chiesto dell’acqua, noi gliel’abbiamo data, ma si è ingozzata. Per questo stava morendo, ci ha fatto preoccupare. Non morire qua, cerca di goderti tutto ciò che hai vinto“.

Successivamente, il conduttore riferendosi alla campionessa, l’ha definita “la concorrente che se non ci fosse bisognerebbe inventarla“. Un modo affettuoso per riconoscere non solo la sua bravura nel gioco, ma anche il carattere che l’ha resa una delle concorrenti più amate. Insomma tutto bene ciò che finisce bene.