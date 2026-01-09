Claudio Bisio, in occasione dei 30 anni di Zelig, ricorda i comici lanciati dal programma e commenta con una ‘frecciatina’ il successo di Checco Zalone.

Zelig festeggia 30 anni e ritorna in tv, riportando in scena alcuni dei suoi volti più amati. Tra questi, naturalmente, Claudio Bisio, storico conduttore dello show comico affiancato ancora una volta da Vanessa Incontrada. In un’intervista al Corriere della Sera, il conduttore riflette sul percorso del programma e sul destino di molti comici passati da quel palco. Tra tutti, spicca Checco Zalone, che con il suo nuovo film Buen camino ha firmato un nuovo record d’incassi.

Zelig compie 30 anni, trampolino per le star della risata (e del cinema)

Nel bilancio di questi 30 anni di Zelig, il programma è stato fondamentale per la crescita di tanti comici italiani. Nomi come Teresa Mannino, Geppi Cucciari, Gioele Dix, Aldo Giovanni e Giacomo hanno calcato quel palco prima di diventare protagonisti assoluti dello spettacolo italiano. E tra loro, Checco Zalone è l’esempio perfetto di come dalla tv si possa arrivare a conquistare il grande schermo.

Claudio Bisio ‘punge’ Checco Zalone sugli incassi

Nell’intervista al Corriere della Sera, Claudio Bisio non si limita a ricordare i fasti di Zelig e i talenti cresciuti sul suo palco. Quando si parla di Checco Zalone, oggi autentico campione del botteghino, l’attore commenta con una battuta pungente ma sincera: “Come in tutti i mestieri c’è un misto di ammirazione e invidia. Io ad esempio ho incassato 30 milioni di euro con Benvenuti al Sud e ora vedo che Checco Zalone ne fa 60. Giuro che sono contento, gli ho mandato anche un messaggino, bravo ca**o. Però era più bello se quell’incasso lo facevo io“.

Parole che confermano la stima tra i due artisti comici, ma che lasciano emergere anche la competizione naturale tra colleghi dello stesso mondo.