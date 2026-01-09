La principessa del Galles spegne oggi le candeline, e pare trascorrerà la giornata in famiglia lontano dai riflettori.

Oggi, 9 gennaio, Kate Middleton celebra il suo 44esimo compleanno. La principessa del Galles festeggia un nuovo anno di vita circondata dalla famiglia reale e dai suoi affetti più stretti, tra tradizioni reali e momenti più intimi che rendono speciale questa giornata.

Come festeggerà il compleanno Kate Middleton

Come riportato da Novella2000, un ex maggiordono di Buckingham Palace, Grant Harrold, ha spiegato a GB News come la famiglia reale preferisca celebrare i compleanni in modo discreto. Non sono previsti eventi pubblici né grandi raduni, a favore invece di una cena privata e raccolta, pensata per essere un momento intimo e riservato.

Non è da escludere che il Re riservi un gesto speciale per la principessa, oppure che il principe William abbia organizzato qualcosa di più personale, lontano dai riflettori.

Kate Middleton – www.donnaglamour.it

I regali per Kate Middleton

Nella Royal Family è consuetudine scambiarsi regali semplici e spesso divertenti, i cosiddetti silly gifts, pensati più per il loro significato simbolico che per il valore economico. Tra gli episodi più curiosi, si racconta che William abbia regalato a Kate persino un paio di guanti per lavare i piatti, un gesto ironico che riflette bene lo spirito giocoso e complice della famiglia reale.

Sempre il principe William, in occasione del compleanno di Kate dello lo scorso anno, aveva condiviso una foto in bianco e nero per omaggiare la principessa del Galles, scrivendo: “La moglie e la madre più incredibile. La forza che hai dimostrato nell’ultimo anno è stata straordinaria. George, Charlotte, Louis e io siamo così orgogliosi di te. Buon compleanno, Catherine. Ti amiamo. W”.

Re Carlo, come dono, potrebbe optare per qualcosa dal forte valore affettivo, come un oggetto appartenuto alla madre o un pezzo della propria collezione privata. In alternativa, il regalo potrebbe provenire dalla Royal Collection.