Rocco Siffredi, dopo alcuni anni lontano dalle scene, racconta il suo ritorno come attore a luci rosse.

Il celebre attore del cinema hard ha raccontato in una recente intervista rilasciata a MowMag di essere tornato a lavorare nel mondo delle scene a luci rosse. Rocco Siffredi ha spiegato apertamente le ragioni che lo hanno spinto a fare questo passo, presentando anche il suo nuovo progetto.

Rocco Siffredi: la scelta di ritornare in scena

Come riportato da MowMag, durante l’intervista all’attore è stato ricordato che nel 2022, parlando con Francesca Fagnani, aveva annunciato di voler lasciare le telecamere. Rocco Siffredi ha risposto con ironia e sincerità: “Quella è stata la quarta volta che smetto e poi torno: la prima a 40 anni, poi a 50, poi a 55 e ora, a 61 anni compiuti, eccomi di nuovo in azione“.

L’attore ha poi spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a tornare davanti alla macchina da presa: “Alla base c’è una forte voglia di rimettermi in gioco e di mettermi personalmente alla prova in un mondo completamente nuovo. Oggi tutti sono content creator, piccoli imprenditori che mettono passione e impegno in ciò che fanno. È un modo di lavorare totalmente diverso dal cinema tradizionale a cui ero abituato: un nuovo mondo, nuove regole e un approccio completamente diverso alla produzione”.

Rocco Siffredi

Il nuovo progetto di Rocco Siffredi

Durante la sua intervista, racconta Novella2000, all’attore ha parlato anche del suo nuovo progetto chiamato My fantasy with Rocco, spiegando: “My fantasy with Rocco prevede una breve intervista, in cui la protagonista spiega perché viene da me a Budapest e cosa si aspetta dalla scena con Rocco. Ad esempio chiedo: quale è la fantasia che vuoi realizzare? E devo dirti che alcune ragazze mi hanno raccontato che mi vedevano online nei film, anche nei grandi classici dell’epoca d’oro. Altre invece mi hanno detto che volevano provare di persona la Leggenda Rocco Siffredi. Il formato scelto è super elegante: l’idea è di fare un ritorno agli anni 90, con molti dettagli, con tanti accessori.”