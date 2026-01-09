Raffaella Fico torna a Verissimo dopo la perdita del figlio: sui social esplodono le polemiche per la scelta di esporsi in un momento così delicato.

Dopo aver annunciato qualche settimana fa di aver perso il bambino che aspettava dal compagno, il calciatore Armando Izzo, Raffaella Fico torna a parlare in televisione del suo dolore. La sua presenza è prevista nella puntata del 10 gennaio 2026 di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, lo stesso programma in cui aveva dato la notizia della gravidanza. L’annuncio ha però suscitato forti reazioni sui social, dove molti utenti l’accusano di voler spettacolarizzare un momento tanto intimo e doloroso.

Raffaella Fico torna a Verissimo dopo la perdita del bambino

L’annuncio della partecipazione di Raffaella Fico alla puntata del 10 gennaio 2026 è stato diffuso dalla pagina Instagram ufficiale del programma Verissimo, che ha anticipato così il contenuto dell’intervista: “L’intenso racconto dopo il dolore per la perdita del suo bambino“.

La Fico, volto noto della televisione italiana ed ex compagna di Mario Balotelli, aveva comunicato la propria gravidanza proprio nel salotto di Silvia Toffanin. La scelta di tornare in televisione per raccontare della perdita del bambino ha generato opinioni contrastanti, specialmente sui social, dove la sensibilità del momento si è scontrata con l’accusa di eccessiva esposizione.

“Fare di tutto un business”: le accuse sui social

La notizia della presenza di Raffaella Fico nella prossima puntata di Verissimo ha scatenato un’ondata di commenti critici sotto al post pubblicato dalla pagina Instagram del programma. In molti si sono chiesti se fosse opportuno parlare pubblicamente di un lutto tanto recente.

Alcuni dei commenti più duri includono frasi come: “Che senso ha marciarci sopra“, “Fare di tutto un business“, “Meno male che voleva silenzio” e “Cosa si fa per i soldi“. Le polemiche attuali si inseriscono in un clima già acceso fin dal Capodanno, quando un post condiviso dalla Fico insieme al compagno Armando Izzo aveva alimentato discussioni simili.