“Vola alto cuore mio”: la nuova dedica sui social di Raffaella Fico dopo la perdita del bambino

Raffaella Fico torna sui social dopo la perdita del bambino con una nuova dedica e una scelta simbolica che racconta il suo dolore e il percorso di elaborazione del lutto.

Il dolore di Raffaella Fico per la perdita del bambino che portava in grembo non si placa e negli ultimi giorni ha scelto un racconto fatto di immagini, gesti simbolici e messaggi brevi per descriverlo. Dopo giorni di silenzio e cambiamenti evidenti sul suo profilo Instagram, l’ex gieffina è tornata a condividere qualcosa di profondamente intimo, lasciando emergere tutta la fragilità di una perdita che ha sconvolto la sua vita e quella del compagno Armando Izzo.

Un dolore privato raccontato a piccoli frammenti

La notizia della perdita prematura del bambino, arrivata quando Raffaella Fico era al quinto mese di gravidanza, ha colpito profondamente il pubblico che da anni segue il suo percorso. Quel figlio, che la coppia aveva deciso di chiamare Vincenzo, rappresentava il coronamento di una storia d’amore nata meno di un anno fa con il calciatore del Monza. Dopo l’annuncio, l’influencer ha iniziato a modificare gradualmente il suo profilo social, come se ogni scelta fosse parte di un processo di elaborazione del lutto.

Sono sparite le immagini legate alla gravidanza, compreso il video del gender reveal, lasciando solo pochi scatti: uno insieme ad Armando Izzo e uno con la figlia Pia, oggi più che mai accanto alla mamma. Un silenzio carico di significato, interrotto solo da piccoli segnali che raccontano molto più di lunghi discorsi.

Raffaella Fico – www.donnaglamour.it

La dedica di Raffaella Fico e il nuovo gesto social

La svolta emotiva è arrivata martedì 16 dicembre 2025, quando Raffaella Fico ha pubblicato un nuovo post su Instagram. Nel video si vede lo schermo di un televisore che manda in onda una scena delicata: due genitori che giocano con il loro bambino in un grande giardino, tra fiori e sorrisi.

Davanti al televisore, nel salotto dell’ex gieffina, compare un quadro con un selfie insieme ad Armando Izzo, scattato probabilmente prima della gravidanza. A rendere tutto ancora più toccante è la breve dedica che accompagna la ripresa, poche parole ma dal peso enorme: “Vola alto cuore mio”.

Non solo. Dopo aver inizialmente scelto come foto profilo il disegno di un piccolo angelo su sfondo bianco, Raffaella Fico ha deciso di cambiare ancora immagine, sostituendola con una foto in bianco e nero che la ritrae con il pancione. Un gesto che chiude il cerchio di un racconto affidato ai dettagli e conferma quanto il dolore per la perdita del bambino sia ancora vivo e impossibile da nascondere.