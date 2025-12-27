Il nuovo film di Checco Zalone, “Buen Camino”, debutta al cinema con un successo da record: ecco quanto ha incassato.

Checco Zalone torna sul grande schermo e non delude le aspettative. Super attesissimo con il suo nuovo film Buen Camino, il celebre attore e comico pugliese si conferma ancora una volta una garanzia di successo al botteghino. Il ritorno al fianco del regista Gennaro Nunziante si traduce in un debutto trionfale: ecco quanto ha incassato nel solo primo giorno di programmazione.

Oltre 220 milioni al botteghino: la carriera da record di Checco Zalone

Con i suoi cinque film precedenti, Checco Zalone aveva già superato i 220 milioni di euro complessivi al botteghino. Di questi, ben quattro sono stati diretti da Gennaro Nunziante, a conferma di un sodalizio artistico di grande efficacia.

Il suo maggiore successo rimane Quo Vado, uscito nel 2016, che ha incassato oltre 65 milioni di euro, detenendo ancora oggi il record del più alto incasso mai registrato in Italia per un film prodotto nel Paese.

Esordio da record per Buen Camino: quanto ha incassato

Il ritorno in sala di Checco Zalone con Buen Camino ha avuto un impatto fortissimo sugli incassi. Secondo i dati Cinetel, come riportato da Affari Italiani, il film ha esordito con 680.000 spettatori e un incasso di 5,614 milioni di euro solo nel giorno di Natale.

Il totale, già nel giorno successivo, ha superato i 6 milioni di euro, segnando un successo immediato. Alle spalle di Zalone, Avatar di James Cameron si è fermato a 868.000 euro e 88.000 biglietti venduti, con un totale che ha raggiunto 10,5 milioni di euro dal suo arrivo in sala, il 17 dicembre.

L’accoglienza calorosa del pubblico conferma il forte legame che il comico mantiene con gli spettatori italiani. Ecco, a seguire, il trailer ufficiale del film: