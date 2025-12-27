Elisabetta Gregoraci sotto accusa per le immagini del suo Natale in Kenya: lusso mostrato sui social scatena una bufera di critiche.

Mentre Elodie a Natale ha fatto discutere per le voci di rottura con Iannone, Elisabetta Gregoraci è finita nel mirino delle polemiche per il suo viaggio in Kenya. La conduttrice calabrese ha trascorso le feste tra lusso, addobbi natalizi e tavole ricche di ogni prelibatezza, ma la condivisione di immagini sui social ha sollevato un’ondata di critiche.

Il Natele insieme a Flavio Briatore e Nathan Falco

Nelle foto pubblicate sui social, Elisabetta Gregoraci appare elegantissima e serena accanto al figlio Nathan Falco, sempre più somigliante a lei e all’ex marito Flavio Briatore. Nonostante la separazione, la coppia continua a condividere i momenti familiari più importanti, come dimostra questa vacanza natalizia. “La magia del vero Natale si nasconde negli abbracci, nei sorrisi delle persone che ami, nei piccoli gesti e nel ricordo di chi è sempre con noi”, ha scritto a corredo delle immagini festive.

Elisabetta Gregoraci e la bufera social per le foto in Kenya

La scelta di Elisabetta Gregoraci di trascorrere il Natale in Kenya insieme alla famiglia non sarebbe finita sotto i riflettori se non fosse stata accompagnata da una pioggia di foto e video pubblicati sul suo profilo Instagram.

Tra buffet di dolci, tavole imbandite, abiti eleganti e addobbi natalizi esagerati, la showgirl ha mostrato un vero e proprio “Natale extra lusso” in Africa, come riportato da Today, generando indignazione tra molti utenti. “Che vergogna far vedere una tavola con ogni ben di Dio in un Paese dove i bambini muoiono di fame” è uno dei commenti più duri rivolti alla 45enne, accusata di scarsa sensibilità.

C’è chi parla di “esibizionismo“, chi di “mancanza di rispetto“, sottolineando quanto sia fuori luogo mostrare certi eccessi in un contesto così fragile.