Amici, Marisol Castellanos dimentica Petit: ora è vicina a un altro protagonista del talent

L’ex ballerina di Amici ha voltato pagina in amore al fianco di un altro volto noto del talent: Samu Segreto.

Marisol Castellanos, vincitrice della categoria ballo di Amici 23, aveva trovato l’amore durante il talent al fianco del cantante Petit. Tuttavia, qualche mese fa la coppia ha deciso di separarsi. Oggi, però, la ballerina ha voltato pagina e sembra aver trovato una nuova relazione con un altro volto del programma.

Marisol e Petit: la fine della loro storia

L’annuncio della rottura fra i due era arrivato con un messaggio pubblicato su Instagram da Marisol in cui aveva ammesso con tutta sincerità la fine della sua storia con Petit: “Non siamo più insieme, ma tra noi resta rispetto e affetto”.

Dopo la partecipazione al talent, Marisol aveva parlato della loro relazione dicendo: “Con Petit va meglio ora che in casetta. Lui si adatta a tutto e anche io abbastanza, però lì era una situazione stressante. Eravamo 24 ore su 24 insieme e capitava che discutevamo per cose inutili. Abbiamo due personalità che hanno reso tutto ciò facile da gestire. Ci abbiamo messo davvero tanta buona volontà. Adesso stiamo meglio, facciamo un sacco di cose. In questi giorni siamo insieme e incastriamo i suoi impegni e i miei. Ci supportiamo tanto. Siamo felici, per ora stiamo bene”.

A marzo erano stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin, dove i due erano apparsi uniti e felici. Petit aveva raccontato: “Con Marisol va tutto bene, stiamo insieme e ci vediamo spesso. Procede tutto alla perfezione. Adesso abita molto vicino a me, quindi ci vediamo quasi ogni giorno”.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Il nuovo amore di Marisol

Novella2000 racconta che tutto è iniziato quando Marisol Castellanos ha voluto celebrare il 2025 condividendo sui social una serie di foto ricordo. Tra queste, è spuntata un’immagine in cui la ballerina si riflette allo specchio insieme a un ragazzo che le dà un bacio sulla guancia. I fan di Amici non hanno impiegato molto a riconoscere Samu Segreto e, poco dopo, è arrivata la conferma ufficiale: il ballerino ha commentato il post con un semplice ma importante “I’m in love“.