Valeria Marini rompe il silenzio a ‘La Volta Buona’ lasciando intendere una nuova storia d’amore: cosa ha detto in diretta a Caterina Balivo.

Non solo la pace con la madre Gianna Orrù, ma anche un nuovo possibile amore nella vita di Valeria Marini ha catturato l’attenzione del pubblico durante la puntata di La Volta Buona andata in onda il 13 gennaio 2026. Ospite del programma condotto da Caterina Balivo, la showgirl è diventata protagonista di un momento curioso, nato durante una chiacchierata in studio su Andrea Iannone, paparazzato dal settimanale Chi insieme a Rocío Muñoz Morales.

Il gossip innescato dalla foto ha dato il via a una conversazione sulle relazioni sentimentali, che ha finito per coinvolgere anche la Marini. Ecco, a seguire, cosa ha detto.

“Tu come sei messa con l’amore”: la domanda di Caterina Balivo a La Volta Buona

Caterina Balivo, cogliendo l’occasione del gossip sulla rottura tra Andrea Iannone ed Elodie, ha domandato con disinvoltura: “Tu come sei messa con l’amore?“. Valeria Marini ha cercato subito di sottrarsi: “A me il gossip non piace“, ha detto, manifestando chiaramente la volontà di non entrare nei dettagli della sua vita sentimentale. Ma la conduttrice de La Volta Buona non ha mollato e ha continuato a indagare.

La risposta di Valeria Marini sulla sua situazione sentimentale

Visibilmente divertita ma sempre riservata, a La Volta Buona, Valeria Marini ha aggiunto: “Non ho voglia di parlare, non mi piace fare gossip. Sono messa bene comunque“. Una frase breve ma che ha fatto intuire la presenza di una persona speciale nella sua vita, pur senza fornire ulteriori spiegazioni.

Il momento clou è arrivato quando la showgirl ha improvvisato un siparietto parlando in spagnolo, lasciando trapelare che la sua ‘fiamma’ potrebbe non essere italiana. A quel punto, Caterina Balivo ha cercato di ottenere qualche informazione in più: “Conosco?“, ha chiesto.

Secca la risposta della Marini: “No“. Poi l’ulteriore domanda: “Roma, Milano o estero?“, alla quale è seguita un’ulteriore conferma indiretta: l’uomo misterioso potrebbe essere proprio spagnolo.