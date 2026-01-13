Grande Fratello Vip, spunta il nome di un ritorno esplosivo per il dopo Signorini: l’indiscrezione

Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare in primavera: spunta il nome in lizza per il dopo Alfonso Signorini. Le indiscrezione.

Mentre un’ex gieffina nip riceve un regalo lussuoso dai suoi fan, spunta un nuovo scenario sul futuro del Grande Fratello Vip. Il celebre reality di Canale 5 potrebbe ripartire già a marzo con una nuova stagione che porta con sé una possibile rivoluzione al timone del programma. Dopo diverse edizioni condotte da Alfonso Signorini, dopo lo scandalo che lo ha visto coinvolto, l’attenzione ora è tutta su un nome che potrebbe prendere il suo posto.

Il possibile ritorno alla guida del GF Vip per il dopo Signorini

Secondo quanto riportato da FanPage e come anticipato anche da Lorenzo Pugnaloni, Mediaset starebbe valutando seriamente l’ipotesi di un ritorno alla conduzione da parte di una figura già nota al pubblico del programma.

“Stando a quanto si legge, e come aveva anticipato anche qualche giorno fa Lorenzo Pugnaloni, in lizza per la conduzione ci sarebbe nientemeno che Ilary Blasi, pronta a tornare al timone del programma dopo alcuni anni di assenza“, si legge su Novella 2000.

Il Grande Fratello Vip, quindi, potrebbe vedere un vero e proprio ritorno alle origini: la conduttrice romana aveva infatti guidato le prime tre edizioni del reality, prima di lasciare spazio ad Alfonso Signorini, che è rimasto alla conduzione per più stagioni.

Adesso, però, qualcosa sembra muoversi e, stando alle indiscrezioni, questa settimana potrebbe essere decisiva per chiudere la trattativa e ufficializzare il nuovo volto del programma.

Gli opinionisti restano un’incognita

Se sul fronte della conduzione la situazione appare quasi definita con il nome di Ilary Blasi, resta invece ancora aperta la questione degli opinionisti del Grande Fratello Vip.

Tra i nomi circolati nelle ultime ore figura quello di Selvaggia Lucarelli, anche se la stessa ha più volte smentito qualsiasi trattativa con Mediaset. Al momento, dunque, non è chiaro chi potrebbe ricoprire questo ruolo.