Martina Colombari ‘sfida’ la menopausa: svelati i suoi escamotage anti-invecchiamento

A 50 anni, Martina Colombari resta splendida e svela i suoi ‘escamotage’ contro la menopausa: altro che ritocchini, ecco il suo segreto.

Mentre c’è chi, come Loredana Lecciso, si affida ai ritocchini estetici per fermare il tempo, Martina Colombari sceglie un’altra strada per affrontare il naturale processo dell’invecchiamento. A 50 anni, l’ex Miss Italia è ancora affascinante, ma non ha paura di ammettere che anche per lei il corpo cambia e che la menopausa è una tappa tutt’altro che facile.

“La menopausa è un momento sgradevole per ogni donna”

In un’intervista a La Stampa, Martina Colombari ha parlato con schiettezza di un tema spesso evitato: “A nessuno piace invecchiare. La menopausa è un momento sgradevole per ogni donna“. Parole forti, ma reali, che sottolineano quanto il processo di invecchiamento fisico, soprattutto per una donna che ha costruito parte della sua carriera sulla bellezza, possa essere vissuto con difficoltà.

Ma l’ex modella non si limita a sottolineare l’aspetto negativo di questa fase della vita. Anzi, invita a cambiarne la percezione: “Dopo di che, l’importante è vivere questa come un’altra (nuova) fase della vita. Può rivelarsi una seconda giovinezza“. Un pensiero che nasce anche dall’esperienza intensa vissuta a Ballando con le Stelle: “Eravamo tutte over 40, tutte in forma. Non perché si volesse essere belle, ma perché tutte consapevoli che è salute ed energia. Come avremmo fatto se no a reggere i ritmi di quello show?“.

Gli ‘escamotage’ di Martina Colombari contro la vecchiaia

Martina Colombari non nasconde le difficoltà legate alla menopausa, ma ribadisce con forza che esistono modi efficaci per affrontare questa fase senza subirla: “Esistono escamotage vari cui ricorrere, certo. Qualche terapia non invasiva ci sta pure. Ma prima di tutto: cibo sano, dormire il giusto, niente alcol né fumo, niente vita sedentaria. Fai le scale, evita l’ascensore. Non trovare scuse per non fare due passi attorno a casa“.