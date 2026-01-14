Addio a Luciano Manzalini, metà del duo comico dei Gemelli Ruggeri, è morto: il ricordo dell’amico e collega Eraldo Turra.

Dopo l’addio a uno dei volti storici del TG5, un altro lutto colpisce il mondo dello spettacolo italiano. Luciano Manzalini, celebre per aver formato con Eraldo Turra lo storico duo comico dei Gemelli Ruggeri, è morto. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di ieri presso la clinica Villa Paola, dove era ricoverato da tempo a causa di una malattia che lo aveva messo a dura prova. “Addio amico mio“, è l’ultimo saluto della sua spalla comica.

Addio a Luciano Manzalini: la carriera dei Gemelli Ruggeri

Luciano Manzalini e Eraldo Turra hanno portato avanti per decenni un sodalizio artistico caratterizzato da un umorismo surreale, iniziato negli anni Ottanta con il Gran Pavese Varietà. In quel periodo, condividevano il palco con altri protagonisti della comicità italiana come Patrizio Roversi, Siusi Blady, Freak Antoni e Vito. Il comico venuto a mancare era conosciuto come “lo smilzo” dei Gemelli Ruggeri.

Il grande pubblico li conobbe attraverso i Mixerabili, rubrica inserita in un programma di Gianni Minà su RaiDue. Il loro talento attirò presto l’attenzione di Antonio Ricci, che li volle prima a Drive In (1983) e poi a Lupo Solitario (1987).

In queste trasmissioni diedero vita a due improbabili corrispondenti della televisione di Stato di Croda, un paese immaginario dell’Europa Orientale, parlando in un geniale grammelot dell’Est.

Il duo non ha mai abbandonato il teatro, considerato da entrambi una parte essenziale della loro identità artistica. La loro comicità trovò spazio anche in programmi molto seguiti come Quelli che il calcio, dalla metà degli anni Novanta ai primi Duemila, e successivamente a Colorado Cafè, contenitore comico della giovane Mediaset.

Il ricordo di Eraldo Turra, l’altra metà del duo Gemelli Ruggeri

Eraldo Turra, come riportato da Fanpage, ha voluto ricordare anche il lato più intimo di Luciano Manzalini: “Luciano era una persona schiva, ma non si può dire che non amasse stare sotto i riflettori. Aveva uno sguardo ironico sulla vita, capace di guardare le cose in modo diverso, un’ironia profonda un po’ alla Stanlio e Olio. E questo mi mancherà moltissimo“.

Sullo stato di salute del collega dei Gemelli Ruggeri, ha detto: “Quasi un anno fa aveva avuto un ictus, purtroppo, ed era ricoverato…”.