La docuserie ‘Fabrizio Corona: Io sono notizia’ è arrivata su Netflix il 9 gennaio, e non è passata inosservata l’assenza di Belen. Ecco il motivo.

Nella docuserie Netflix dedicata a Fabrizio Corona, Io Sono Notizia, trovano spazio numerosi volti che hanno avuto un ruolo importante nella sua vita personale e professionale. Dall’ex moglie Nina Moric, passando per l’avvocato Ivano Chiesa e Lele Mora, storico manager dello spettacolo. A colpire, però, è un’assenza che non passa inosservata: quella di Belén Rodríguez. Una fonte svela il motivo dietro a questa assenza.

Il rapporto fra Belen e Fabrizio Corona

Fabrizio Corona non ha risparmiato parole dure nei confronti di alcune sue ex, come Nina Moric e Silvia Provvedi, raccontando episodi e giudizi particolarmente pesanti. Un atteggiamento molto diverso da quello riservato a Belén Rodríguez, e che sembra testimoniare che fra i due non ci sia alcun tipo di scontro.

Come raccontato da Biccy, Corona nel 2023, nel salotto di Domenica In, ha anche rivelato di rivedere sempre volentieri Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez: l’assenza nella serie su Fabrizio Corona

Come riportato su Biccy, la showgirl argentina, che ha rappresentato uno dei capitoli sentimentali più significativi della vita di Corona, non compare mai direttamente nella serie. Di lei restano soltanto alcune immagini d’archivio.

Grazia Sambruna, su Mow Mag, ha raccontato che una fonte le ha svelato il motivo dietro all’assenza di Belen: “Ci siamo trovati di fronte a una croccante risposta: “Le è stato impedito di partecipare“. Ma da chi? E soprattutto: perché? Chi potrebbe aver impedito alla showgirl di dire la propria all’interno di ‘Io Sono Notizia’? È l’unica donna di cui Corona non parla (quasi mai) in modo orrendo. Forse proprio perché non interviene nella serie? Quindi non partecipare non significa garantirsi la ‘grazia’ da parte di Mr. ‘Falsissimo’. E se fosse stato lui a mettere il veto?“.