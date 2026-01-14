Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, ricorda il marito morto: “Mi volto ancora cercandoti”

L’ex ballerina di Amici, Susy Fuccillo, ricorda con un messaggio molto toccante il marito scomparso qualche settimana fa a soli 41 anni.

Momenti di vera sofferenza quelli che sta attraversando l’ex ballerina di Amici Susy Fuccillo. La donna, che è diventata famosa grazie al programma cult di Canale 5, ha infatti vissuto un grave lutto qualche settimana fa, quando, all’improvviso, è venuto a mancare suo marito Salvatore Raciti, imprenditore di 41 anni. La 36enne ha scelto i social per condividere un nuovo messaggio dedicato al marito.

Salvatore Raciti si spegne a 41 anni: il malore improvviso

La tragedia che ha visto come protagonisti il marito e l’ex ballerina di Amici, Susy Fuccillo, si è verificata nei primi giorni di dicembre. Da quello che sappiamo, l’uomo si stava occupando di addobbare la casa in vista del Natale e si trovava in giardino con degli amici. All’improvviso ha accusato un malore che l’ha portato ad accasciarsi a terra.

Le persone che erano con lui hanno fatto di tutto per soccorrerlo e visto il ritardo dell’ambulanza hanno deciso di trasportarlo nell’ospedale più vicino, dove purtroppo, non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso. Raciti lascia la moglie e le tre figlie, tutte e tre ancora molto piccole.

Il messaggio sui social di Susy Fuccillo: “Non potrà separarci neanche la morte”

L’ex ballerina di Amici, Susy Fuccillo, è tornata a parlare sui social per ricordare con profonda commozione il marito Salvatore Raciti, scomparso di recente. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha condiviso un messaggio toccante che esprime tutto il suo dolore: “La tua assenza è costante, si infila nei piccoli gesti, negli spazi vuoti. In quei momenti in cui istintivamente mi volto ancora cercandoti.”

Nei giorni precedenti, Susy aveva già voluto dedicare un pensiero al marito, ribadendo il legame indissolubile che li unisce: “Sei e rimarrai la mia casa. Nulla potrà separarci, neanche la morte. Ti amo come il primo giorno“.