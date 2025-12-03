Lutto devastante per un volto di Amici: stroncato da un malore improvviso

Terribile lutto per Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici: il marito Salvatore è morto all’improvviso in circostanze drammatiche. Tutti i dettagli e cosa emerge dalle prime indagini.

Susy Fuccillo, ex ballerina amatissima di Amici di Maria De Filippi, è tornata al centro dell’attenzione per un motivo che nessuno avrebbe mai voluto leggere. La giovane, da anni lontana dai riflettori e dedicata alla sua famiglia, si è ritrovata improvvisamente di fronte a un evento devastante che ha sconvolto la sua quotidianità: la morte del marito. Una tragedia arrivata all’improvviso, in un momento che avrebbe dovuto essere sereno, a pochi passi dalla loro casa e dalla vita costruita insieme.

La ricostruzione della serata e i soccorsi disperati

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali siciliani e ripreso da Fanpage, tutto sarebbe accaduto nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre, mentre Salvatore Raciti, 41 anni, si trovava nel giardino dell’abitazione della coppia nella zona della Plaia, a Catania. Raciti stava trascorrendo la serata insieme ad alcuni amici, impegnato a sistemare le decorazioni natalizie quando, all’improvviso, si è sentito male.

Le persone presenti hanno subito provato a soccorrerlo e hanno chiamato il 112. Tuttavia, vista l’attesa per l’ambulanza, uno degli amici ha deciso di caricarlo in auto per portarlo immediatamente al pronto soccorso più vicino. La corsa è terminata al Garibaldi Nesima, struttura dedicata alle urgenze ostetriche, dove l’auto è stata intercettata dai sanitari del 118. Nonostante l’intervento, per Salvatore non c’è stato nulla da fare. “Ogni tentativo è risultato vano”, riportano le fonti locali.

L’inchiesta e il dolore della famiglia dell’ex di Amici

La Procura di Catania ha disposto il sequestro della salma e nelle prossime ore verrà conferito l’incarico per l’esame autoptico, che servirà a chiarire se il decesso sia avvenuto durante il tragitto verso l’ospedale o dopo l’arrivo dei soccorritori. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sia nell’abitazione dove viveva l’ex di Amici, in viale Kennedy sia in ospedale per i rilievi di rito, ma dalle prime verifiche non sarebbe emerso nulla che faccia pensare a cause diverse da quelle naturali.

Il dramma lascia una famiglia distrutta: Susy Fuccillo e le loro tre figlie, Cristina, Giordana e la piccola Costanza, nata solo pochi mesi fa. Fino a pochi giorni fa la coppia condivideva sui social momenti di serenità tra preparativi natalizi e vita quotidiana. Ora, l’ex ballerina di Amici, da sempre riservatissima, si trova a fronteggiare un dolore improvviso e inimmaginabile.