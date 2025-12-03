Maria De Filippi si commuove a Belve ricordando Costanzo e il dubbio che la tormenta negli ultimi istanti. Un momento intenso che emoziona il pubblico.

Nell’ultima puntata di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, una delle figure più solide e imperturbabili della televisione italiana ha mostrato una fragilità rara. Maria De Filippi, da sempre abituata al ruolo di chi ascolta, accoglie e sostiene gli altri, si è trovata dall’altra parte: quella in cui le domande toccano corde profonde. E quando il discorso è arrivato alle persone più importanti della sua vita, la conduttrice non ha trattenuto la commozione, cedendo alle lacrime: ecco ciò che è emerso durante l’intervista e uno dei passaggi più intimi che lei abbia mai condiviso in tv.

Le domande di Francesca Fagnani e l’emozione inattesa

Ospite dell’ultima puntata, Maria De Filippi ha risposto con la consueta lucidità alle domande taglienti della padrona di casa. Tutto cambia, però, quando Francesca Fagnani le chiede chi riporterebbe in vita, se potesse, e cosa gli direbbe. È in quel momento che si apre un varco emotivo che sorprende persino lei.

“Posso uscire dalla regola? Ne riporterei tre”, risponde quasi trattenendo il fiato. Poi aggiunge: “Riporterei mio padre e gli direi che è andato via troppo presto. Poi mia madre, gli direi un sacco di cose”.

Parole che arrivano dopo un lungo silenzio, mentre la conduttrice confessa di aver capito soltanto col tempo molte delle scelte dei suoi genitori, quelle che da ragazza faticava ad accettare. È allora che la sua voce si spezza: “Cavolo”, sussurra, sorpresa lei stessa dalla forza della propria emozione.

"Poi Maurizio…io penso di aver fatto sempre in modo che lui non soffrisse, parlo di dolore fisico. Però non so se lui nell'ultimo momento ha sofferto, gli chiederei questo"

💔🥲#belve pic.twitter.com/DHr61RFZxv — SOTER (@SonoSoter) December 2, 2025

Maria De Filippi ricorda Maurizio Costanzo

Il passaggio più intenso dell’intervista arriva quando Maria De Filippi parla del suo grande amore, Maurizio Costanzo, scomparso nel febbraio 2023. La sua voce cambia, diventa ancora più rotta. “Poi Maurizio. E qui faccio più fatica degli altri due sommati”, confessa.

È qui che la conduttrice rivela un pensiero che porta con sé da quasi tre anni, qualcosa che non aveva mai detto così chiaramente in tv. “Io penso di aver fatto sempre in modo che lui non soffrisse. Parlo di dolore fisico. Però non so se all’ultimo momento ha sofferto. Gli chiederei questo”.

Fagnani prova a rassicurarla: “Con la sua presenza sarà stata una sofferenza d’altro tipo, con l’amore accanto…”. Ma il silenzio di Maria dice tutto: dietro la sua forza, c’è un dolore che ancora oggi non si è completamente dissolto.