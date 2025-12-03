Enzo Iacchetti conferma il ritorno di Striscia la Notizia: spunta un dettaglio decisivo che cambia tutto per lo storico tg satirico di Canale 5.

Il destino di Striscia la Notizia continua a far discutere. Dopo l’inaspettata rivoluzione nel palinsesto Mediaset, che ha visto il tg satirico lasciare l’access prime time per la prima volta in 37 anni, molte voci si sono rincorse sul suo futuro. Tra ipotesi di traslochi, cambi di rete, nuovi orari e addii eccellenti, ora arriva una dichiarazione diretta da uno dei volti storici del programma: Enzo Iacchetti. Un commento che conferma il ritorno della trasmissione, ma che allo stesso tempo apre nuovi interrogativi.

L’aneddoto che ha segnato l’inizio: la prima chiamata di Antonio Ricci

Nell’intervista rilasciata ad Affari Italiani, Enzo Iacchetti ha ripercorso il giorno in cui tutto ebbe inizio. Era il 1994 e stava andando al Maurizio Costanzo Show quando arrivò una telefonata destinata a cambiargli la carriera. “Mi ha detto: ‘Parla con Greggio che probabilmente proverai a fare una settimana di Striscia la Notizia’. Io ho pensato subito che fossi vittima di Scherzi a parte… Ho detto: ‘È impossibile’”, ha ricordato.

Poi il retroscena divertente: “E io: ‘A uno juventino devo credere?’”. Eppure il debutto avvenne davvero: “Col telefono del camerino ho chiamato mia mamma dopo la puntata per dire: ‘Mamma mi hai visto su Canale 5?’. Mi ha risposto: ‘Ti ho visto, eri bellissimo’”.

Da quel contratto di una settimana nacque una storia lunga trent’anni. E ora, con un ritorno attesissimo in prima serata, la sua avventura sembra pronta ad aprire un nuovo capitolo.

Il racconto di Enzo Iacchetti

Ad Affari Italiani, Enzo Iacchetti ha confermato la ripartenza dello storico format, pur mantenendo un alone di mistero sui dettagli. “Torniamo, ma in prima serata. Vedremo cosa succederà. Mi hanno chiamato oggi per provare uno smoking”, ha dichiarato, spiegando che lui stesso non conosce ancora la struttura esatta delle puntate speciali.

Il conduttore ha poi aggiunto: “Spero che sia ancora un programma un po’ trasgressivo. Questo ritorno crea molta curiosità, però ti giuro non so nulla, a parte che devo provare uno smoking”.

La certezza, almeno per ora, riguarda la coppia al timone: Greggio e Iacchetti restano al loro posto. Ma cambiano le veline, con casting già aperti per cercare nuove eredi di alcune delle figure più iconiche della storia del programma, da Elisabetta Canalis a Federica Nargi.