Soap si ritira da Sanremo Giovani 2025 dopo un duro sfogo social. Il suo messaggio riemerso nelle ultime ore accende i sospetti: ecco cosa è successo.

Un ritiro improvviso, una giovane artista lanciata verso il debutto televisivo e uno sfogo social che, solo ora, torna a far discutere. Nelle ultime ore la decisione di Soap – nome d’arte di Sophie Ottone – di lasciare Sanremo Giovani 2025 ha acceso interrogativi e ipotesi. Una scelta arrivata a ridosso della semifinale e comunicata come dettata da “motivi personali”, senza ulteriori dettagli. Ma un post pubblicato pochi giorni prima sui social sta riportando l’attenzione su dinamiche e tensioni vissute dietro le quinte.

Il percorso a Sanremo Giovani e la scelta del ritiro

Soap, selezionata come semifinalista dopo aver superato lo scontro con i Disco Club Paradiso, era una delle promesse più attese dell’edizione. Per lei, cresciuta tra Roma e Latina, il debutto a Sanremo Giovani rappresentava la prima esperienza televisiva: un’occasione importante, raccontata con entusiasmo fino al momento dell’annuncio di Gianluca Gazzoli, che in puntata ha confermato la sua volontà di fare un passo indietro.

Un ritiro definito “inaspettato” sia dagli addetti ai lavori sia dal pubblico, che aveva iniziato a seguirne l’evoluzione artistica all’interno della competizione. Nessun riferimento diretto alle motivazioni, ma un clima già incandescente nelle ore precedenti.

Soap, sfogo social e il dettaglio che ora fa discutere

A riaccendere il dibattito è una storia pubblicata dall’artista nei giorni scorsi: un messaggio diretto, critico e molto sentito rivolto al mondo della musica e della comunicazione. “Parto con il presupposto che a me non interessa nulla di ciò che viene detto in negativo sulla mia musica a meno che non siano critiche costruttive, che ascolto molto volentieri”, ha scritto. Un passaggio che anticipa un tono deciso: “Ho sempre avuto la mia visione e non pretendo che arrivi a tutti, mi piace essere divisiva ed è ciò che mi fa capire che non sono per tutti”.

Il bersaglio del suo sfogo era un commento ricevuto da un addetto ai lavori, come lei stessa ha spiegato: “È davvero deludente vedere che una persona che lavora nel settore (in questo caso radio) si permetta di fare affermazioni così tossiche e inconcludenti riguardo a giovani artisti che si mettono in gioco, in gara, letteralmente”.

Poi l’affondo finale: “Invito lui, come tanti altri che si professano giudici e padroni della musica, a farsi un esame di coscienza… siete veramente fra ciò che c’è di più brutto in questa industria”. Proprio alla luce di questo sfogo che molti hanno collegato la sua decisione di lasciare la gara. Ieri è arrivato il ritiro ufficiale da Sanremo Giovani e, secondo diversi utenti, le due cose potrebbero non essere del tutto scollegate.