Dopo la sesta puntata del Serale di Amici è stato svelato in casetta l’eliminato. Polemiche da parte dei telespettatori e fan.

Più si va avanti con Amici di Maria De Filippi e più, ogni eliminazione successiva alle varie puntate del Serale, diventa pesante. A seguito della sesta puntata, però, l’eliminato tra i ragazzi non è assolutamente piaciuto al pubblico che ha sbottato sui social con commenti e reazioni piuttosto forti verso lo stesso format di Canale 5.

Amici, l’eliminato della sesta puntata e la “ribellione” del pubblico

Maria De Filippi

Non sono mancate le sfide, le discussioni e, ovviamente, anche l’eliminato ad Amici, dopo la sesta puntata del Serale andata in scena sabato sera 22 aprile. Dopo la “battaglia” a colpi di canzoni e di balli, al ballottaggio finale per essere eliminati ci sono finiti Ramon, ballerino, e Cricca, cantante.

In casetta, dopo la puntata, è stata Maria De Filippi a comunicare chi doveva lasciare la scuola. “Ramon sei tu”.

Una notizia davvero triste per il ragazzo che dopo un bel percorso è stato costretto a lasciare la scuola ma non a mani vuote. Infatti, Ramon ha ricevuto un contratto di 6 mesi con la Complexions Contemporary Ballet di New York.

Nonostante questo premio, il pubblico di Canale 5 è rimasto molto arrabbiato con la trasmissione in quanto, a detta di molti, sarebbe toccato a Cricca lasciare la scuola.

Sui social sono stati tantissimi i commenti: “Non guarderò più questo programma. Eliminano i migliori”, ha detto un utente. “Cricca è raccomandato. Sempre tra i peggiori ma sempre salvato”, “Hanno eliminato Ramon che doveva vincere”, ha detto ancora qualcuno.

Di seguito anche il post Instagram del profilo ufficiale della trasmissione dove è possibile leggere le tantissime reazioni dei telespettatori e fan del programma all’eliminazione del ballerino rispetto a quella possibile del cantante:

