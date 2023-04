Torna in tv Martina Stella e si racconta tra lavoro, vita privata e alcuni retroscena inediti del passato davvero piuttosto curiosi…

Dopo diverso tempo di assenza dal piccolo schermo, Martina Stella è tornata a mostrarsi in tutto il suo splendore e lo ha fatto nel corso della puntata di sabato 22 aprile a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin su Canale 5. Diversi gli argomenti affrontati tra cui anche alcuni rumors particolari che l’avevano vista vicina… al Principe Harry.

Martina Stella si racconta a Verissimo

Martina Stella

Come detto, dopo un periodi di assenza dal piccolo schermo, Martina Stella è tornata più bella e solare che mai e ha raccontato un po’ della sua vita: “Sono tornata a recitare dopo una lunga pausa. Ho appena finito di girare una serie in cui interpreto un ruolo molto diverso da quelli interpretati finora, è una serie storia di Giacomo Campiotti e l’ho girata pur avendo avuto da poco un bimbo, Leonardo per cui riuscire a gestire il lavoro di mamma con quello di attrice non è stato facile. Ho sempre sognato di diventare mamma. È nato questo bimbo fantastico, che ho voluto tanto ma non è facile fare la mamma-lavoratrice, non ho molti aiuti”.

Dopo aver parlato di come abbia provato a inseguire, riuscendoci, il sogno di fare l’attrice ecco arrivare il momento “dell’amore”.

La donna è sempre stata accostata a diversi uomini in passato. Tra questi anche il Principe Harry…

“È stato divertente, ho sempre preso l’aspetto del gossip con grande leggerezza, ironizzavo molto”, ha confessato la donna. “Ogni volta che uscito con qualcuno era il fidanzato ma lo ricordo con gioia. Mi avevano anche detto che ero stata fidanzata con il principe Harry… io non so come si inventino tutte queste cose”.

Ma proprio su questo presunto flirt non ci sono stati ulteriori dettagli. Peccato…

Di seguito anche un post Instagram di Verissimo con alcune immagini del momento dell’intervista in studio:

Riproduzione riservata © 2023 - DG