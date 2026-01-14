Claudia Pandolfi svela il segreto della sua relazione: “Viviamo in due case diverse, è un lusso”

L’attrice Claudia Pandolfi racconta di una stile di vita decisamente curioso: lei e il suo compagno vivono in case separate.

Claudia Pandolfi e il compagno Marco De Angelis vivono la loro relazione in un modo tutt’altro che tradizionale. La coppia ha infatti optato per una soluzione fuori dagli schemi, con l’obiettivo di preservare l’equilibrio personale e di coppia: vivere in due abitazioni separate.

Ecco a seguire i dettagli della rivelazione della famosa attrice.

Claudia Pandolfi: la vita con Marco De Angelis in case separate

Al settimanale “F“, Claudia Pandolfi ha raccontato: “Un tema molto contemporaneo che ha a che fare con il voler rivedere certi cliché. Il titolo fa il verso al detto ‘due cuori e una capanna’. Credo che, oggi, si desideri una certa individualità all’interno del romanticismo. Ma non sono cose che accadono da un giorno all’altro. Siamo andati in questa direzione perché era la scelta più naturale per lo stile di vita che abbiamo e perché i bisogni cambiano. Stiamo insieme dal 2014, il rapporto nel tempo evolve, i bambini crescono…”.

Una decisa presa in quanto li aiuta a mantenere il loro equilibrio e a vivere i propri spazi.

Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi: “E’ un lusso che non tutti possono permettersi”

Come riportato da Leggo, si è trattata di una decisione nata principalmente da Claudia: “Marco all’inizio non era d’accordo per cultura, per indole, ma lo è diventato. È evidente che avere due case è un lusso che non tutti possono permettersi“.

Quando le viene chiesto come ha spiegato ai figli questa particolare situazione, lei con tutta onestà ha risposto: “Non c’era niente da spiegare. Frequentiamo due luoghi. Da piccola stavo un po’ a casa dei miei e un po’ dai nonni, forse più da loro perché mamma e papà lavoravano tanto. I miei figli crescono nelle case dei rispettivi padri, della mamma, dei nonni… Ci si sposta. E se c’è armonia, fa bene a tutti“.