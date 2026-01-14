Iannone-Rocio Morales, come si sono conosciuti: il retroscena dietro la paparazzata

Andrea Iannone e Rocio Morales, retroscena sulla loro conoscenza a Madrid e il weekend in Franciacorta documentato dal settimanale Chi.

La storia con Elodie sembra essere archiviata, soprattutto dopo le ultime foto pubblicate su Instagram. A sorprendere ora è la nuova vicinanza tra Andrea Iannone e Rocio Morales. I due sono stati visti insieme in Franciacorta, come riportato dal settimanale Chi, in un contesto che ha fatto scattare la curiosità del pubblico. Ma come è iniziata questa frequentazione? Ecco svelato il retroscena.

Andrea Iannone e Rocio Morales: come si sono conosciuti

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Andrea Iannone e Rocio Morales si sarebbero conosciuti a Madrid durante le vacanze natalizie. Rocio si trovava nella capitale spagnola per trascorrere il Capodanno con la famiglia e le figlie, nate dalla precedente relazione con Raoul Bova.

Iannone, invece, avrebbe deciso di passare il Capodanno all’estero, raggiungendo alcuni amici nella stessa città. “Il loro interesse è nato durante le feste, quando abbiamo appreso che si erano visti in una discoteca di Madrid“, scrive il settimanale.

Entrambi sarebbero stati single, almeno ufficialmente, e l’incontro in un locale madrileno avrebbe fatto nascere un’inaspettata intesa. Il pilota ha lasciato un indizio su Instagram al rientro dalla Spagna: “Grazie per quello che lasci, anche quando non te ne accorgi. Hasta pronto“, una frase che ha alimentato le speculazioni.

Il weekend e la paparazzata in Franciacorta

Pochi giorni dopo il rientro in Italia, Andrea Iannone e Rocio Morales hanno deciso di rivedersi. I due avrebbero trascorso un weekend insieme a L’Albereta Relais & Châteaux, a Erbusco, in Franciacorta. Secondo Chi, le immagini mostrano gesti di complicità e un’armonia evidente, ma nessuna effusione.

Solo al momento della partenza, il pilota ha accompagnato Rocio all’aeroporto di Linate, dove, sempre secondo la rivista, “si salutano con affetto nella jeep del pilota, sembrano scambiarsi un bacio e le loro mani sembrano intrecciarsi“.

Il settimanale Chi sottolinea: “C’è una forte intesa che però i due cercano di nascondere. Ma quando Rocio è scesa dall’auto ha mostrato un sorriso che non vedevamo da tempo“. Al momento non ci sono conferme ufficiali su una relazione.