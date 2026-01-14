Federica Pellegrini ha da poco dichiarato di essere nuovamente incinta, ma questo non la ferma di certo. Ecco come si sta allenando e le critiche sui social.

La campionessa italiana di nuoto Federica Pellegrini sta vivendo un momento molto intenso nella sua vita, in quanto ha da poco dichiarato di essere nuovamente incinta. Questo periodo è davvero molto delicato ma non va vissuto come una malattia ed è per questo che, neanche in questo caso, la Divina ha deciso di fermarsi. Nella sua vita lo sport è tutto ed è per questo che si sta dedicando ad un allenamento che molti descriverebbero come super. Proprio per questo motivo, non sono mancate le critiche sui social.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta – www.donnaglamour.it

Federica Pellegrini annuncia la sua seconda gravidanza

Quando si parla di Federica Pellegrini si fa riferimento ad una punta di diamante dello sport italiano e più precisamente della disciplina del nuoto. La nuotatrice, che oggi ha 37 anni, è felicemente sposata con Matteo Giunta il quale, prima di diventare suo marito, ha ricoperto l’incarico di allenatore della stessa.

I due, sposati da qualche anno, sono già genitori di una bambina, Matilde, venuta al mondo due anni fa. Qualche settimana fa la coppia ha annunciato una nuova dolce attesa, rivelando di aspettare una bambina. Un altro fiocco rosa, quindi, sta per aggiungersi alla famiglia, dove la gioia di questo nuovo arrivo si fa sentire più viva che mai.

Un super allenamento per la campionessa: le critiche sui social

Nonostante la gravidanza sia un periodo impegnativo e piuttosto stressante, Federica Pellegrini ha deciso di non fermarsi ed è per questo che appena può dedica il suo tempo all’allenamento. Nemmeno questa volta, però, ha optato per qualcosa di soft, in quanto l’attività fisica rimane un pilastro per la sua vita.

“Girls Power (fino al settimo)… Certo, tutto si fa sempre sotto stretta supervisione medica, e essere un atleta aiuta!”, ha scritto nel suo post. Ovviamente non sono mancati i commenti sui social, alcuni di ammirazione, altri hanno rivolto delle critiche in quanto ritengono il comportamento della campionessa un’esagerazione. Sicuramente la Divina rimane un grande esempio per tutte quelle donne che non mollano mai.