Federica Pellegrini mamma bis: l’annuncio sui social e svela il sesso del secondo bebè

Federica Pellegrini è incinta della seconda figlia. Dopo mesi difficili e la paura per Matilde, l’annuncio social con Matteo Giunta.

Scampata la grande paura per la figlia Matilde, Federica Pellegrini nelle ultime ore ha condiviso una dolcissima notizia sui social che ha prontamente scatenato una valanga di messaggi. Un’immagine semplice, luminosa, accompagnata da poche parole scelte con cura, ha segnato un momento importante nella vita dell’ex campionessa olimpica. La Divina, oggi, si prepara a vivere per la seconda volta la gioia della maternità, annunciando che diventerà presto mamma bis.

Tra maternità, fragilità e nuove consapevolezze

Negli ultimi mesi, Federica Pellegrini aveva raccontato senza filtri cosa significhi diventare madre, descrivendo la maternità come una sfida totalizzante, diversa dallo sport ma altrettanto intensa. Non sono mancati momenti complessi e di paura, come quando la primogenita Matilde è stata ricoverata in ospedale per una febbre molto alta. In quell’occasione, l’ex nuotatrice aveva condiviso tutta la sua fragilità: “Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo”.

Parole che avevano colpito profondamente il pubblico, mostrando un lato intimo e umano di una donna abituata a non cedere mai sotto pressione. A rendere più solido questo nuovo equilibrio, come ha raccontato lei stessa, è stato anche il rapporto con il marito Matteo Giunta. Tracciando un bilancio del suo primo anno da mamma, Pellegrini aveva spiegato: “Posso dire che ho sempre cercato un uomo che fosse alla pari, che non avesse bisogno di schiacciarmi per sentirsi più forte”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta – www.donnaglamour.it

L’annuncio che sorprende tutti: Federica Pellegrini mamma bis

Ed è proprio in questo clima di consapevolezza e serenità che arriva la notizia destinata a segnare un nuovo capitolo. Federica Pellegrini diventerà mamma per la seconda volta. L’ex campionessa olimpica e il marito Matteo Giunta hanno annunciato l’arrivo di un’altra bambina condividendo una foto sui social, accompagnata da una dedica tra ironia e tenerezza: ““Piovono Polpette”. Inaspettata, come le sorprese più belle…Ti aspettiamo, piccolina”.

Dopo la nascita della primogenita Matilde, arrivata nel gennaio 2024, la famiglia è pronta ad allargarsi. Insieme dal 2019 e sposati nel 2022 a Venezia, Pellegrini e Giunta hanno scelto ancora una volta la semplicità per condividere una notizia così importante, ricevendo in poche ore una pioggia di auguri da fan, colleghi e volti noti dello sport e dello spettacolo. Per la Divina si apre ora un nuovo, emozionante capitolo, lontano dalle gare ma sempre più vicino a ciò che conta davvero.