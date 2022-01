Costa Concordia: cronaca di un disastro è il documentario che racconta la tragedia avvenuta la sera del 13 gennaio 2012.

La sera del 13 gennaio del 2012, alle ore 21.42, la gigantesca nave da crociera Costa Concordia fu il teatro di una vera e propria tragedia nei pressi dell’Isola del Giglio: dopo essersi avvicinata troppo alla costa, la nave ha urtato degli scogli che ne hanno provocato il semi-affondamento e la morte di 32 persone presenti a bordo. Questa tragedia è raccontata nei dettagli nel documentario Costa Concordia: cronaca di un disastro. Si tratta di una produzione italo-tedesca firmata da Mariangela Barbanente e Michael Müller.

Costa Concordia: cronaca di un disastro su Rai 2

A dieci anni esatti dalla tragedia, giovedì 13 gennaio 2022 su Rai 2 va in onda in prima serata (a partire dalle ore 21.20 circa) proprio Costa Concordia: cronaca di un disastro. Il documentario sarà poi disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Costa Concordia: cronaca di un disastro, il documentario

“Questo è il primo documentario sul naufragio della Costa Concordia realizzato a iter processuale concluso, e che quindi sfugge, o prova a sfuggire, alle partigianerie, all’altalena dell’accusa e della difesa del Comandante Francesco Schettino anche se, inevitabilmente, è lui a essere il protagonista principale. Ho cercato di scrivere pensando ad un pubblico europeo, ricercando quelle comunanze utili a mostrare il lato umano della vicenda, che ovviamente non ha nazionalità” ha spiegato l’autrice Mariangela Barbanente parlando del suo lavoro, come riporta l’Ansa.

“Il nostro approccio è stato quello di raccontare da almeno tre punti di vista: quello dei sopravvissuti, dei membri dell’equipaggio e dei soccorritori, senza considerare le nazionalità. La sfida era anche quella di trovare i protagonisti, alcuni dei quali non erano mai stati davanti alla telecamera prima” ha aggiunto il regista Michael Müller parlando del documentario Costa Concordia: cronaca di un disastro.

