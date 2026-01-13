Elisabetta Gregoraci lancia una ‘proposta’ alla Rai: la sua risposta su Ballando con le Stelle

Elisabetta Gregoraci, durante un Q&A su Instagram, risponde ai fan e lascia intendere una proposta alla Rai: ecco a cosa si riferisce.

Dopo le polemiche per le immagini del suo Natale, Elisabetta Gregoraci ha scelto di aprirsi ai suoi follower su Instagram. Durante un Q&A nelle sue storie, la conduttrice ha risposto con spontaneità alle domande dei fan, ma a far ‘discutere’ più di tutto è stata una risposta che suona come una vera e propria proposta indiretta alla Rai. Alla domanda su una possibile partecipazione a “Ballando con le Stelle“, ecco cosa ha detto.

Elisabetta Gregoraci e il rapporto con il figlio Nathan Falco

Uno dei momenti più toccanti del botta e risposta social è stato quando Elisabetta Gregoraci ha parlato di suo figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con Flavio Briatore. Alla domanda: “Vi vedo così uniti…ti capita mai di sentirti distante da tuo figlio adolescente“, ha risposto: “Capita anche a me certo…come capita a tutte le mamme di un adolescente! Alla fine nessuno ci insegna a essere genitori e questa fase è davvero particolare“.

La proposta indiretta per la Rai: la domanda su Ballando con le Stelle

Tra i temi più commentati del Q&A, uno in particolare ha acceso l’attenzione dei fan: la possibilità di vedere Elisabetta Gregoraci nel cast di “Ballando con le Stelle“. Alla domanda diretta di una fan: “Ti piacerebbe partecipare a Ballando?“, la conduttrice ha risposto senza chiudere la porta: “In tanti me lo state chiedendo! Ballare mi piace ballare, poi con Milly ho un bellissimo ricordo in un programma dove ero piccolina, si chiamava “La casa dei sogni”. Mai dire mai. Quest’anno edizione stupenda con un sacco di amiche e colleghe!”.

Un commento che suona quasi come un invito aperto alla Rai e alla conduttrice dello show. A completare il momento, la Gregoraci ha pubblicato anche un vecchio video tratto da “Made in Sud“, dove interpretava una parodia della trasmissione Rai, fingendo di ballare con un partner decisamente goffo.